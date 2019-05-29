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Китай нашел новое оружие в торговой войне с США 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Китай готов использовать редкоземельные металлы для давления на США в торговой войне. Об этом пишет агентство «Синьхуа». Оно отмечает, что КНР является основным поставщиком редкоземельных металлов в мире, обеспечивая около 80 процентов мировой добычи.
«Эти редкоземельные элементы, о которых редко можно слышать, являются материалами для создания подсветки для смартфонов, делают возможным рентгеновское излучение и обеспечивают безопасное использование ядерных реакторов», — говорится в материале.
Являясь крупнейшим в мире поставщиком таких материалов, Китай всегда придерживался принципов открытости, координации и участия в развитии редкоземельной промышленности.
«Однако если кто-то хочет использовать поставляемые Китаем редкоземельные металлы против КНР, китайский народ с этим не согласится», — говорится в сообщении.
В статье отмечается, что, делая «односторонние шаги» по сдерживанию технологического развития других стран, США не учли тот факт, что международная цепочка поставок редкоземельных металлов очень переплетена, в результате чего ни одна экономика «не может процветать сама по себе». Согласно материалу, с 2014 по 2017 годы 80 процентов редкоземельных соединений и металлов США импортировали из Китая.
Китайская сторона при этом отметила, что выступает за то, чтобы избегать торговых столкновений, которые могут навредить интересам широкого круга лиц. «Но в случае необходимости у Китая есть в запасе много карт, чтобы их разыграть», — отмечается в статье.
Американский президент Дональд Трамп в мае ввел чрезвычайное положение в США для обеспечения информационной и коммуникационной безопасности страны. В его рамках американские компании не могут использовать телекоммуникационное оборудование, изготовленное фирмами, которые представляют угрозу нацбезопасности. В список этих компаний попала китайская Huawei. Теперь ей для работы с американским бизнесом нужна специальная лицензия. После введения ограничений с китайской компанией отказались работать Google, Intel, Qualcomm, Xilinx и Broadcom. Однако позже американские власти дали компании временные послабления.
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Комментарии
Экономика , Дональд Трамп , Intel , Qualcomm , Google , Синьхуа
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