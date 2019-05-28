ЦБ применил на банкнотах новое покрытие

Банк России начал применять на сторублевых банкнотах лаковое покрытие, опробованное на новых купюрах номиналом 200 руб., заявил в интервью "Российской газете" заместитель директора департамента наличного денежного обращения ЦБ РФ Владимир Демиденко.

Такую же технологию планирует использовать на банкнотах в 50 руб.

В этом году Банк России планирует лакировать около трети выпускаемых 100-рублевых банкнот.

"Они медленнее загрязняются, следовательно, надо меньше печатать новых банкнот для замены тех, которые стали ветхими. Экономия за счет увеличения времени жизни лакированных банкнот в три-четыре раза больше, чем затраты на эту технологическую операцию", — отметил Демиденко.

По данным Банка России, доля 100 руб. в общем количестве банкнот составляет 19%, 50 руб. — 9%.