Банк России начал применять на сторублевых банкнотах лаковое покрытие, опробованное на новых купюрах номиналом 200 руб., заявил в интервью "Российской газете" заместитель директора департамента наличного денежного обращения ЦБ РФ Владимир Демиденко.
Такую же технологию планирует использовать на банкнотах в 50 руб.
В этом году Банк России планирует лакировать около трети выпускаемых 100-рублевых банкнот.
"Они медленнее загрязняются, следовательно, надо меньше печатать новых банкнот для замены тех, которые стали ветхими. Экономия за счет увеличения времени жизни лакированных банкнот в три-четыре раза больше, чем затраты на эту технологическую операцию", — отметил Демиденко.
По данным Банка России, доля 100 руб. в общем количестве банкнот составляет 19%, 50 руб. — 9%.
"Еще в 2016 г. мы выпустили в обращение тестовую партию из четырех вариантов обычных сторублевок, отличающихся видом лакового покрытия, — рассказал Демиденко. — Результаты обращения этих банкнот отслеживались по их серийным номерам. Наше оборудование позволяет учитывать таким образом около 80% банкнот, поступающих к нам из обращения, и наблюдать степень их износостойкости. Благодаря этому мы определили, какой лак дает самый качественный эффект".