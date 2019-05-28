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Российские компании подали заявки на поставку угля на Украину 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 2 часа назад
Фото: ТАСС
Российские угольщики подали заявки в Минэкономразвития на поставку угля на Украину после 1 июня, заявил замминистра энергетики России Анатолий Яновский.
«Есть информация, что они (угольные компании) подали (заявки), все желающие, там очень много. Те, кто хотел, все подали», — сказал Яновский. По его словам, заявки на объемы поставок угля «кратно больше того, что было всегда», передает ТАСС.
Он не располагает информацией о получении разрешений на поставку угля на Украину.
Прием заявок был открыт с 6 по 15 мая.
В конце апреля правительство России в ответ на украинские санкции постановило, что с лета 2019 года поставки угля на Украину возможны только со специального разрешения от Минэкономразвития.
Экспорт угля из России на Украину в 2018 году составил 12,4 млн тонн. Это на 10% больше, чем в 2017 году.
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Экономика , Компании , Анатолий Яновский , Правительство РФ , Минэкономразвития , ИТАР-ТАСС
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