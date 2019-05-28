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На Украине планируют разработать новую программу сотрудничества с МВФ 

РИА Новости + ещё 4 5 часов назад
Фото: ТАСС
Украина рассматривает возможность разработки новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк по итогам встречи президента Владимира Зеленского с представителями миссии МВФ.
"Договорились, что мы будем сейчас активно сотрудничать с МВФ, а также другими международными институтами для того, чтобы подготовиться за летний период, за время выборов, относительно новой программы, которая предоставит дополнительный толчок для развития нашей страны. Это, в принципе, коротко об этой встрече, продолжалась она 1,5 часа, продуктивная встреча, и я уверен, что это позитивный сигнал для всех", — сказал Данилюк во время брифинга, который транслировал телеканал 112.
Совет директоров МВФ в декабре 2018 года утвердил новую кредитную программу stand-by для Киева, согласно которой Украина получит 3,9 миллиарда долларов. Срок ее реализации составляет 14 месяцев. При этом 1,4 миллиарда по решению фонда были выплачены в декабре 2018 года, а остальные средства станут доступны по итогам полугодовых обзоров. Изначально Киев ожидал очередного транша от МВФ в мае, затем замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова называла более поздний срок — июнь.
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Комментарии
Экономика , Александр Данилюк , Владимир Зеленский , Международный валютный фонд
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