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Источник: США отказались отправлять официальных представителей на ПМЭФ 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
США не будут отправлять на Санкт-Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) каких-либо представителей, как и в предыдущие годы, заявил РИА Новости источник в госдепартаменте США.
"Как и в предыдущие годы мы не направляем туда правительственную делегацию", — сказал собеседник агентства, добавив, что позиция США по данному мероприятию остается прежней уже многие годы.
Ранее посол США в России Джон Хантсман подтвердил РИА Новости, что не собирается в этом году принимать участие в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме. Он добавил, что "решение за отдельными компаниями".
Петербургский международный экономический форум в 2019 году пройдет 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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