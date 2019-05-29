Почему в России некому и незачем работать

Рабочих рук в России стало меньше. По данным Росстата, за год численность экономического активного населения в стране сократилась на 1 миллион 64 тысячи человек. К таковым ведомство относит граждан старше 15 лет, еще не вышедших на пенсию. На конец апреля 2019 их насчитывалось 74,941 млн человек — 61,9% от общей численности населения, которая, кстати, в 2018 году тоже уменьшилась впервые за 10 лет.

Заметно снизилось и количество занятых в экономике — на 908 тысяч человек. Уровень занятости составляет 59%.

Казалось бы, демографическая яма должна повышать позиции остающихся россиян трудоспособного возраста на кадровом рынке, улучшая карьерные и зарплатные перспективы. Увы, в текущих экономических условиях рассчитывать на это не приходится.

Примечательно, что даже на фоне такой динамики число официально зарегистрированных безработных за год выросло на 59 тысяч человек, или 7,8% — впервые с кризиса 2015 года.

И хотя формально безработица в России остается на рекордно низком уровне (в апреле — 4,7%), в реальности ситуация с занятостью выглядит далеко не так блестяще.

Не так уж мало

На самом деле, рабочая сила, равная 61,9% — крайне высокий показатель, уверяет руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Катя Френкель.

В Китае он не достигает 60%, в Японии — 50%, в США — чуть более 52%, и этот список можно продолжать.

«Полагаю, тут важно не то, сколько людей работает, а эффективность их труда. Именно квалифицированный труд коренных жителей, помноженный на грамотную миграционную политику, позволяет расти стране», — говорит эксперт.

По ее словам, демографический взрыв или упадок создают определенную возможность для развития экономики, но её реализация — это уже совсем другой уровень организации труда. И тот факт, что количество собственной рабочей силы стало меньше, никак не говорит о том, насколько проще стало тем, кто продолжает работать. Куда более важный показатель — уровень безработицы. А она в некоторых регионах России имеет двузначное число.

«Ещё важнее — показатель реальной безработицы. Как в своё время высказалась Ольга Голодец, почти 38 млн человек у нас в стране «непонятно, где заняты, чем заняты, как заняты». Уверена, эта цифра как раз не изменилась в меньшую сторону, скорее наоборот», — замечает аналитик.

Так что проблем с рабочей силой, несмотря на все демографические коллизии, в России пока не предвидится, добавляет она, а вот с тем, чтобы занять эту рабочую силу действительно высокоэффективным трудом на пользу самим же гражданам и обществу, сложности пока есть.

Медленному росту демография не помеха

Данные по официальной безработице поступают из центров занятости, которые посещают далеко не все уволенные и сокращённые, напоминает эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский . Людей отпугивает большая бюрократическая волокита при оформлении пособий по безработице, которые настолько малы, что не все видят смысл в подобных «экзекуциях».

Кроме того, на фоне продолжающегося снижения реальных зарплат в стране, всё больше людей решают полностью уйти от своих институциональных работодателей и заняться чем-нибудь самостоятельно, отмечает эксперт.

«Такие люди тоже зачастую ускользают от всевозможной статистики, поскольку ввиду их низких доходов они часто руководствуются правилом «не светиться понапрасну»», — добавляет он.

Поколение милленниалов в России действительно весьма малочисленно, признает аналитик. По-прежнему сказывается демографический провал, уже в четвёртом поколении, связанный с Великой Отечественной войной.

«Появление современного кризиса относят к 1960-м годам, когда сформировалось суженное воспроизводство населения, и серьёзно усугубилось в начале 1990-х годов, когда резко сократилась рождаемость», — делает он краткий экскурс в историю.

Но кажущийся позитив с точки зрения меньшей конкуренции на рынке труда, по мнению эксперта, весьма иллюзорен. Люди без существенных доходов не могут считаться экономически активными не только в части наличия работ, но и как потребители разнообразной продукции отечественного производства, которые держат на плаву бизнес, обеспечивающий ту самую занятость.

В современных экономических реалиях спрос на рабочую силу в России остается на крайне низком уровне: потребность компаний в новых работниках увеличилось всего на 2,6% — минимальный показатель с 2015 года, поддерживает коллег эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев