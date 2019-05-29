В России стало некому работать

Аналитики Росстата заявили, что за минувший год количество экономически активных жителей страны, старше 15 лет, ещё не вышедших на пенсию, уменьшилось на 1 миллион 64 тысячи человек, сообщает Ridus. Однако, по оценкам экспертов, в современных экономических условиях это обстоятельство никак не улучшает позиции россиян, ищущих работу.

Специалисты уверяют, на сегодняшний день в стране рабочая сила составляет 61,9% от общего количества жителей, и это, по словам аналитиков, неплохой показатель: ниже в Китае — 60%, США — 52%, Японии — 50%.

«Полагаю, тут важно не то, сколько людей работает, а эффективность их труда», — приводит издание слова руководителя аналитического департамента компании «ФинИст» Кати Френкель.

По её словам, снижение количества трудоспособных россиян практически не влияет на экономическое развитие страны. Куда большее значение для государства имеет уровень безработицы, который, по мнению аналитика, в некоторых регионах «имеет двузначное число».

«В свое время высказалась Ольга Голодец, почти 38 млн человек у нас в стране «непонятно, где заняты, чем заняты, как заняты». Уверена, эта цифра как раз не изменилась в меньшую сторону, скорее наоборот», — отметила Френкель.

Тот факт, что официальные данные Росстата по уровню безработицы могут отличаться от реального положения дел, эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский объясняет нежеланием уволенных или сокращённых россиян вставать на биржу труда: многие не хотят сталкиваться с бюрократической волокитой ради мизерных выплат. Кроме того, растёт количество людей, не желающих «работать на дядю» и решивших зарабатывать деньги самостоятельно.

«Такие люди тоже зачастую ускользают от всевозможной статистики, поскольку ввиду их низких доходов они часто руководствуются правилом «не светиться понапрасну», — заявил эксперт.