Алкогольные коктейли вырастут в цене почти в два раза

Минфин получил предложение от предпринимателей «Опоры России» запретить льготное налогообложение слабоалкогольных коктейлей. Для таких напитков как «отвертка», ром-кола и джин-тоник сейчас действуют акцизы как на пивные напитки. Если эту льготу отменить, то алкогольные коктейли вырастут в цене сразу на 40%. В «Опоре России» считают, что в данный момент потребителей нередко вводят в заблуждение. Производители выдают слабоалкогольную продукцию, которую производят с помощью этилового спирта и ароматических добавок, за пивные напитки натурального брожения, пишет газета «Известия». «Судебная практика с 2013 по 2018 год показывает: достаточно сложно доказать, что пивной напиток не может и не должен быть со вкусом другого алкогольного коктейля. Дело в том, что сейчас 171-ФЗ допускает ароматизаторы в пивных напитках без ограничений», — пояснил газете представитель организации Александр Калинин В Минфине пообещали, что рассмотрят обращение предпринимателей. Между тем как рассказала предправления Национального союза производителей пива и напитков Елена Цветкова , производители слабоалкогольных напитков вынуждены платить более высокий акциз: 418 рублей на один литр безводного спирта, в то время как производители пивных напитков — только 21 рубль за литр.