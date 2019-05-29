Россельхознадзор решил судьбу «подарков» из-за границы

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Россельхознадзор выступил против тотального запрета на ввоз мяса 

Российская Газета + ещё 17 26 минут назад
Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию зарубежной мясной и молочной продукции для личных целей, однако не считает, что он должен быть тотальным. Об этом заявил глава ведомства Сергей Данкверт.
"Почему все решили, что это запрет на ввоз хамона и пармезана? Допустим, мы задержали сосиски с африканской чумой в Забайкалье. При этом неважно, какое количество ввозилось, если эти сосиски термически были не обработаны, если эти сосиски не съели и выкинули, и этот мусор съела свинья и заболела, или выбросили на свалку, а его съел кабан и заболел", — цитирует РИА Новости слова Данкверта.
Глава Россельхознадзора призвал не политизировать этот вопрос. По его словам, риски есть во всем мире, они носят регулируемый характер, при этом в России эти риски не урегулированы.
"До абсурда доходить не надо, поэтому нужно выделить те вещи, которые несут большие риски, на них ввести запрет. На те вещи, которые несут меньше риска, не вводить", — считает Данкверт.
Ранее Национальная мясная ассоциация, куда входят крупнейшие производители мясной продукции в России, предложила запретить населению ввоз мясной и молочной продукции из-за рубежа. Представители объединения ссылались на риски завоза вместе с едой возбудителей опасных болезней животных.
После Минсельхоз подготовил поправки в закон о ветеринариии, по которым Россельхознадзор может получить полномочия по организации уничтожения продуктов животного происхождения, обнаруженных в ручной клади, багаже и почтовых отправлениях физлиц и ввезенных для личного пользования. Это касается ввоза продукции из стран, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). При этом возможность ввоза указанной продукции весом до 5 килограммов на одного человека не из стран ЕАЭС остается при условии благоприятной эпизоотической обстановки в государстве, откуда ввезен товар.
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Комментарии8
Экономика , Видео , Сергей Данкверт , Россельхознадзор , Минсельхоз , ЕАЭС , РИА Новости
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