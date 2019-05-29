ЦБ Венесуэлы рассказал об инфляции в стране

Уровень инфляции в Венесуэле достиг небывалых значений. В 2018 году показатели превысили 100 000%. В апреле 2019-го Центробанк сделал отметку в 33,8%.

Доклад, в котором содержатся сведения об уровне инфляции в стране, впервые за три года был опубликован Центральным банком Венесуэлы. Сильнее всего потребительские цены росли в январе. В этом месяце ЦБ установил планку на отметке в 196,6%.

Уже в феврале произошло снижение инфляционного темпа до 114,4%. В марте уровень инфляции и вовсе составил 34,8%. Всего за год он достиг 130 060%. Что касается предыдущих лет, то в 2017 году инфляция равнялась 862,6%, а в 2016-м — 274%.

ВВП Венесуэлы в третьем квартале 2018 года, отмечено в релизе Центробанка, снизился на 22,5% относительно аналогичного периода 2017-го.

Предыдущий доклад Центрального банка Венесуэлы, уточнило РИА «Новости», был опубликован в 2015 году. Тогда показатель инфляции за год равнялся 180,9%. Информацию об уровне инфляции с середины 2016-го размещала оппозиционная Национальная ассамблея.