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В России создадут условия для работы финансовых маркетплейсов 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: ПГ / ЮРИЙ ИНЯКИН
Комитет Госдумы по финансовым рынкам 29 мая рассмотрит пакет из двух законопроектов, предлагающих законодательное регулирование отношений по заключению сделок с финансовыми организациями с использованием электронной платформы.
Пакет из двух законопроектов, внесённый в Госдуму группой депутатов во главе с председателем Комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым и сенатором Николаем Журавлёвым, будет регулировать деятельность электронных площадок (маркетплейсов). На первом этапе физлицам предоставят доступ к банковским вкладам, они смогут дистанционно открывать депозиты с помощью системы биометрической идентификации. В дальнейшем клиентам станут доступны паи паевых инвестиционных фондов (ПИФ), гособлигации, страховые и кредитные продукты.
По задумке разработчиков, принятие законопроектов будет способствовать обеспечению доступности финансовых услуг широким слоям населения и увеличению конкуренции на рынке банковских услуг за счёт малых региональных банков — клиентов электронной платформы, которые смогут предлагать финансовые продукты клиентам независимо от географического распространения филиальной сети таких банков в регионе проживания потенциальных клиентов. Кроме того, федеральный закон «О совершении сделок с использованием электронной платформы» и поправки в ряд отдельных законодательных актов поспособствуют автоматизации процессов взаимодействия, повышению скорости и удобства совершения транзакций в рамках электронных платформ, прозрачности и оперативности получения достоверной информации о финансовых продуктах и действующих обязательствах финансовых организаций перед клиентами.
«Законопроектом предусмотрено создание единого реестра финансовых транзакций, в котором будет аккумулироваться информация об обязательствах финансовой организации перед потребителем финансовых услуг по договорам банковского счета (вклада), заключённым с использованием электронной платформы. Создание такого реестра направлено на повышение удобства и прозрачности информации о сделках на финансовом рынке в целях развития конкуренции и повышения финансовой доступности», — отмечается в пояснительной записке к первому документу.
Второй законопроект предполагает внесение корреспондирующих поправок в ряд отраслевых законов и устанавливает, что в число сделок, совершение которых станет возможным с использованием электронных платформ, попадут: договоры банковского счёта (вклада); сделки с государственными и выпущенными юридическими лицами — российскими эмитентами облигациями; сделки с инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов; кредитные договоры, обеспеченные ипотекой; договоры ОСАГО, добровольного имущественного страхования, добровольного страхования имущественных интересов туриста.
Важно иметь в виду, что операторы электронных платформ будут относиться к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, в связи с чем на них будут распространяться требования законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
Отметим, что осенью прошлого года 21 участник финансового рынка, в числе которых Московская биржа и Национальный расчётный депозитарий, а также 15 банков подписали меморандум о сотрудничестве для развития проекта «Маркетплейс», который позволит физлицам в любой точке мира онлайн видеть предложения российских финансовых институтов, сравнивать их и приобретать дистанционно.
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Комментарии
Экономика , Анатолий Аксаков , Николай Журавлев , Госдума , Московская биржа
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