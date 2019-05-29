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Россия и Сирия призвали США и ЕС отменить антисирийские санкции 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россия и Сирия призывают США и ЕС отменить экономические санкции в отношении САР. Об этом говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов двух стран, поступившем в распоряжение RT.
«Призываем США и Евросоюз отменить антисирийские экономические санкции. Подобные ограничительные меры не способствуют решению насущных гуманитарных и социально-экономических проблем в Сирии», — говорится в сообщении.
Как указывается, санкции «затрудняют приобретение лекарственных препаратов и сырья для них, медицинского оборудования, осложняют поставки ремонтно-строительной техники на нужды восстановления мирной жизни».
В начале мая американский лидер Дональд Трамп уведомил конгресс США о продлении санкций против Сирии.
В марте сирийский президент Башар Асад заявил, что война против Сирии теперь в основном ведётся в виде экономических санкций и блокады.
Осенью 2018 года в Совете Федерации прокомментировали НСН возможное введение санкций США в отношении компаний из Ирана и России, которые участвуют в восстановлении Сирии.
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Комментарии
Экономика , Башар Асад , Дональд Трамп , ЕС , Совет Федерации
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