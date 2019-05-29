Россия рассмотрит вопрос о продлении сделки ОПЕК+

Россия внимательно рассмотрит вопрос о продлении соглашения о сокращении добычи нефти с ОПЕК и другими производителями, сообщил Reuters первый вице-премьер РФ Антон Силуанов

"Есть много аргументов как в пользу продления, так и против него", — заявил Силуанов в кулуарах конференции в Казахстане.

"Конечно, нам нужна стабильность и предсказуемость цен, это хорошо, — сказал он. — Но мы видим, что все эти сделки с ОПЕК приводят к тому, что наши американские партнеры наращивают добычу сланцевой нефти и захватывают новые рынки".

По словам Силуанова, Минэнерго правительство России определят свою позицию в отношении продления соглашения, взвесив все "за" и "против" и оценив долговечность текущих рыночных тенденций.

С 1 января 2019 года участники сделки ОПЕК+ снижают добычу на 1,2 млн баррелей в сутки по сравнению с уровнем октября 2018 года. Всего страны ОПЕК должны снизить добычу на 800 тыс. б/с, производители нефти, не входящие в ОПЕК, — на 400 тыс. б/с.

По данным совместного мониторингового комитета ОПЕК+, фактически предложение нефти от группы сократилось значительно сильнее.

Как сообщали "Вести. Экономика", ранее в этом месяце комитет рекомендовал продолжить в ближайшие недели мониторинг и анализ развития рынка нефти, особенно ее запасов.

Участники сделки ОПЕК+ должны встретиться для обсуждения вопроса о продлении пакта в Вене во время заседания ОПЕК, запланированного на 25 и 26 июня.

Однако источники в ОПЕК сообщили Reuters, что заседание группы может быть перенесено на 3 и 4 июля.