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Россия рассмотрит вопрос о продлении сделки ОПЕК+ 

Вести Экономика + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Россия внимательно рассмотрит вопрос о продлении соглашения о сокращении добычи нефти с ОПЕК и другими производителями, сообщил Reuters первый вице-премьер РФ Антон Силуанов.
"Есть много аргументов как в пользу продления, так и против него", — заявил Силуанов в кулуарах конференции в Казахстане.
"Конечно, нам нужна стабильность и предсказуемость цен, это хорошо, — сказал он. — Но мы видим, что все эти сделки с ОПЕК приводят к тому, что наши американские партнеры наращивают добычу сланцевой нефти и захватывают новые рынки".
По словам Силуанова, Минэнерго и правительство России определят свою позицию в отношении продления соглашения, взвесив все "за" и "против" и оценив долговечность текущих рыночных тенденций.
С 1 января 2019 года участники сделки ОПЕК+ снижают добычу на 1,2 млн баррелей в сутки по сравнению с уровнем октября 2018 года. Всего страны ОПЕК должны снизить добычу на 800 тыс. б/с, производители нефти, не входящие в ОПЕК, — на 400 тыс. б/с.
По данным совместного мониторингового комитета ОПЕК+, фактически предложение нефти от группы сократилось значительно сильнее.
Как сообщали "Вести. Экономика", ранее в этом месяце комитет рекомендовал продолжить в ближайшие недели мониторинг и анализ развития рынка нефти, особенно ее запасов.
Участники сделки ОПЕК+ должны встретиться для обсуждения вопроса о продлении пакта в Вене во время заседания ОПЕК, запланированного на 25 и 26 июня.
Однако источники в ОПЕК сообщили Reuters, что заседание группы может быть перенесено на 3 и 4 июля.
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Комментарии
Экономика , Антон Силуанов , ОПЕК , Правительство РФ , Минэнерго , Reuters
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