Рост реальных доходов населения по итогам 2019 года может оказаться нулевым или отрицательным, заявил журналистам глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
«Первый квартал, конечно, показал, как вы уже сказали, отрицательные значения, и это никем не прогнозировалось, это не ожидалось, поэтому, конечно, общие показатели года, по которым планируется 1% роста реальных доходов, могут оказаться нулевыми или отрицательными. Конечно, такой риск возник в настоящий момент», — заявил Кудрин.
Кудрин отметил, что в основе роста реальных доходов населения всегда является экономический рост. По его словам, «сегодня темпы экономического роста тоже являются неустойчивыми, официальный прогноз 1,3%». Глава Счетной палаты отметил, что его прогноз экономического роста ниже 1%, что «конечно, является беспокоящим».
Ранее Счетная палата отмечала, что реальные располагаемые денежные доходы населения в I квартале продолжали сокращаться. В ведомстве подчеркивали, что для роста по итогам года они должны существенно вырасти во II — IV кварталах, что представляется маловероятным.
Реальные доходы россиян сокращались с 2014 года. В 2014 году снижение составило 0,7%, в 2015 году — 3,2%, в 2016 году — 5,8%, в 2017 году — 1,2%. В январе Росстат сообщил, что в 2018 году реальные доходы россиян сократились на 0,2%. Позже, в апреле, Росстат улучшил оценку динамики реальных доходов за 2018 год и заявил, что их рост составил 0,1%.