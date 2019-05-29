Кудрин допустил дальнейшее сокращение реальных доходов россиян

Алексей Кудрин. Рост реальных доходов населения по итогам 2019 года может оказаться нулевым или отрицательным, заявил журналистам глава Счетной палаты

«Первый квартал, конечно, показал, как вы уже сказали, отрицательные значения, и это никем не прогнозировалось, это не ожидалось, поэтому, конечно, общие показатели года, по которым планируется 1% роста реальных доходов, могут оказаться нулевыми или отрицательными. Конечно, такой риск возник в настоящий момент», — заявил Кудрин.

Кудрин отметил, что в основе роста реальных доходов населения всегда является экономический рост. По его словам, «сегодня темпы экономического роста тоже являются неустойчивыми, официальный прогноз 1,3%». Глава Счетной палаты отметил, что его прогноз экономического роста ниже 1%, что «конечно, является беспокоящим».

Ранее Счетная палата отмечала, что реальные располагаемые денежные доходы населения в I квартале продолжали сокращаться. В ведомстве подчеркивали, что для роста по итогам года они должны существенно вырасти во II — IV кварталах, что представляется маловероятным.