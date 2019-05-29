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Иностранные банки отказываются от денег россиян 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Санкции сделали российские деньги «токсичными», заявил The Bell экс-глава подразделения Morgan Stanley в РФ Райр Симонян.
Ранее Morgan Stanley объявил о намерении уйти из России в 2020 году, объяснив это в том числе неспособностью осуществления транзакций из-за санкций.
По словам Райра Симоняна, возглавлявшего Morgan Stanley в России на протяжении 14 лет, если в 1990-х годах все инвестиционные банки «хотели кусочек России», а начало 2000-х было «временем возможностей», то после кризиса 2008-го Россия стала маргинальным рынком, а после введения санкций банкам стало «окончательно нечего делать».
После 2008-го начали «пересыхать» каналы привлечения капитала (IPO, долг и сделки слияния и поглощения), после 2014-го перестало быть понятно, как оценить отдачу от вложений, с кем можно работать, а с кем нет.
«Стало проще не связываться с российскими активами», — считает Симонян.
Более того, он уверен, что таким же образом санкции отразились и на отношении банков к частным клиентам из РФ — с ними тоже не станут «связываться», если они не предоставят «колоссальный» объем информации.
Комментарии
Экономика , Морган Стэнли Банк
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