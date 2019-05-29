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Госдума одобрила проект о запрете передачи коллекторам долгов по ЖКХ 

RT на русском + ещё 14 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, запрещающий передачу коллекторам права на работу с задолженностями по жилищно-коммунальным платежам. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Согласно документу, право взыскания остаётся только у профессиональных участников рынка, таких как управляющая организация, ТСЖ, жилищный кооператив или ресурсоснабжающая организация.
По словам соавтора инициативы Ирины Яровой, проект имеет важнейшее социальное значение.
Она отметила, что его принятие позволит защитить жилищно-коммунальные права граждан и унифицировать процедуры их реализации.
Ранее глава комитета ГД по жилищному строительству и ЖКХ Галина Хованская в беседе с НСН прокомментировала законопроект.
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