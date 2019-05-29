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Белоруссия запретила ввоз конфет из России 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Белоруссия запретил ввоз российских конфет «Обыкновенное чудо» после того, как в них нашли кишечную палочку.
По данным «Лидской газеты», во время проверки одного из комбинатов школьного питания были выявлены нарушения по безопасности конфет, изготовленных в России.
Представитель белорусского Госстандарта уточнил, что в партии конфет «Обыкновенное чудо» были обнаружены бактерии кишечной палочки, а в итоге лабораторных испытаний выяснилось, что российская продукция не соответствует требованиям регламента Таможенного союза о безопасности пищевой продукции.
Отмечается, что причины появления бактерий в конфетах могут быть самыми разными — «начиная от загрязненного бактериями сырья и заканчивая нарушениями технологического процесса упаковки и хранения».
По результатам проверки Госстандарт выдал предписание о запрете реализации опасных конфет, также был запрещен их ввоз в Белоруссию.
Ранее Белоруссия запретила ввоз птицы из Ставрополя из-за болезни Ньюкасла (вирусное заболевание птиц).
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