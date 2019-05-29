В Минфине пояснили слова Силуанова о «косяках» «Транснефти»

«Мы знаем, что возбуждено уголовное дело, ведётся следствие, но это не меняет сути дела: Силуанов против перекладывания финансовой ответственности за случившееся на бюджет, на налогоплательщиков, качество нефти в трубе — это ответственность тех, кто осуществляет поставки нефти, а не тех, кто платит налоги», — цитирует Лаврова РИА Новости.

Ранее Антон Силуанов отметил, что считает неправильным «платить за косяки» поставщика в ситуации с загрязнением трубопровода «Дружба».