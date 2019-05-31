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Россия и Китай провалили дедолларизацию 

Рамблер + ещё 3 12 минут назад
Фото: Reuters
Расчеты России с Китаем в национальных валютах сократились в 2018 году вопреки курсу на дедолларизацию, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Курс на дедолларизацию был объявлен правительством осенью. Тем не менее, как свидетельствует статистика Центробанка, доля нацвалют во внешнеторговых взаиморасчетах (импорт и экспорт) России с ее крупнейшим торговым партнером Китаем по итогам года стала меньше на 17%.
Если в 2017-м доля доллара и евро в расчетах составляла 81,7%, то в 2018-м — уже 83,1%. При этом доля доллара за год уменьшилась с 77,2% до 75,8%, однако доля евро выросла с 4,5% до 7,3%.
Доля юаня в 2017-м равнялась 12,5%, в 2018-м — 11,6%, доля рубля в позапрошлом году — 5,8%, в прошлом — 5,3%.
Оборот торговли товарами и услугами между Россией и Китаем по итогам 2018-го по сравнению с итогами 2017-го стал больше на 24% — 114,2 миллиарда долларов: из них 86,5 миллиарда — платежи в долларах, 8,3 миллиарда — в евро, 13,3 миллиарда — в юанях, шесть миллиардов — в рублях.
Комментарии4
Экономика , Григорий Березкин , Центральный банк России
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