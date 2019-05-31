Россия и Китай провалили дедолларизацию

Расчеты России с Китаем в национальных валютах сократились в 2018 году вопреки курсу на дедолларизацию, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Курс на дедолларизацию был объявлен правительством осенью. Тем не менее, как свидетельствует статистика Центробанка , доля нацвалют во внешнеторговых взаиморасчетах (импорт и экспорт) России с ее крупнейшим торговым партнером Китаем по итогам года стала меньше на 17%.

Если в 2017-м доля доллара и евро в расчетах составляла 81,7%, то в 2018-м — уже 83,1%. При этом доля доллара за год уменьшилась с 77,2% до 75,8%, однако доля евро выросла с 4,5% до 7,3%.

Доля юаня в 2017-м равнялась 12,5%, в 2018-м — 11,6%, доля рубля в позапрошлом году — 5,8%, в прошлом — 5,3%.

Оборот торговли товарами и услугами между Россией и Китаем по итогам 2018-го по сравнению с итогами 2017-го стал больше на 24% — 114,2 миллиарда долларов: из них 86,5 миллиарда — платежи в долларах, 8,3 миллиарда — в евро, 13,3 миллиарда — в юанях, шесть миллиардов — в рублях.