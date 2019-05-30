В Вашингтоне назвали американский СПГ «газом свободы»

В США сразу два представителя Министерства энергетики США назвали американский СПГ "свободным газом" и "молекулами американской свободы". Их заявления приведены на сайте ведомства.

В частности, чиновники рассказывали об увеличении экспорта природного газа за границу из терминала сжиженного газа Freeport в штате Техас.

Как заявил заместитель министра энергетики Марк Менезес, увеличение объемов экспорта из этого терминала имеет "решающее значения для распространения свободного газа по всему миру". При этом он добавил, что благодаря американскому газу, в США и по всему миру будет "более чистый воздух".

После этого помощник министра энергетики по ископаемым видам топлива Стивен Винберг заявил, что увеличение поставок американского газа на мировой рынок необходимо для "обеспечения мира чистой энергией, а также для поддержки энергетической безопасности союзников США по всему миру".

"Это позволяет молекулам американской свободы распространяться по всему миру", — приводятся слова Винберга на сайте министерства.

С июля 2018 года совокупный импорт в ЕС сжиженного природного газа из США увеличился на 272%, достигнув 10,4 миллиарда кубометров. США стали третьим по величине поставщиком СПГ в Европу в 2019 году с долей 12,6%. При этом Европа стала основным направлением для поставок американского СПГ в январе-феврале этого года.

США активно продвигают на европейский рынок свой СПГ, называя его альтернативой российским поставкам газа, в том числе в рамках проекта "Северный поток-2".