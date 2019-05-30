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На Украине спрогнозировали рост цен на бензин из-за России 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) заявил, что цены на бензин в розничной сети могут вырасти из-за нововведений в России, откуда поставляется бензин, сообщила пресс-служба ведомства.
В сообщении ведомства говорится, что 80% нефтепродуктов от общего объема импорта попадает на Украину из Белоруссии и России, поэтому ресурсное наполнение рынка и ценовая ситуация напрямую зависит от стабильности цен в этих странах, передает ТАСС.
«По информации, размещенной в СМИ, с 1 июня вывоз из РФ на территорию Украины бензинов моторных, дизельного топлива и сжиженного газа будет возможным только при наличии разрешения, выданного Министерством экономического развития РФ», — отметили в АМКУ.
Это создает риск ограничения конкуренции на рынке оптовой торговли нефтепродуктами, что может вызвать рост цен в розничной сети, «в том числе в связи с необходимостью диверсификации источников поставок», отметили в комитете.
В ведомстве заверили, что будут следить за ситуацией с ценами, чтобы не допустить нарушений законодательства о защите экономической конкуренции.
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Комментарии2
Экономика , Минэкономразвития , Антимонопольный комитет Украины , ИТАР-ТАСС
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