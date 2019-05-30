На Украине спрогнозировали рост цен на бензин из-за России

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) заявил, что цены на бензин в розничной сети могут вырасти из-за нововведений в России, откуда поставляется бензин, сообщила пресс-служба ведомства.

В сообщении ведомства говорится, что 80% нефтепродуктов от общего объема импорта попадает на Украину из Белоруссии и России, поэтому ресурсное наполнение рынка и ценовая ситуация напрямую зависит от стабильности цен в этих странах, передает ТАСС.

«По информации, размещенной в СМИ, с 1 июня вывоз из РФ на территорию Украины бензинов моторных, дизельного топлива и сжиженного газа будет возможным только при наличии разрешения, выданного Министерством экономического развития РФ», — отметили в АМКУ.

Это создает риск ограничения конкуренции на рынке оптовой торговли нефтепродуктами, что может вызвать рост цен в розничной сети, «в том числе в связи с необходимостью диверсификации источников поставок», отметили в комитете.

В ведомстве заверили, что будут следить за ситуацией с ценами, чтобы не допустить нарушений законодательства о защите экономической конкуренции.