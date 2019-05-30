Украина распродает золотой запас

Глава Национального банка Украины Яков Смолий сообщил, что в мае 2019 года золотовалютные резервы страны сократились на 1,2 миллиарда долларов — с 20,5 до 19,3 миллиарда долларов. Об этом сообщает UBR.ua.

По информации издания, это связано с большими выплатами по госдолгу. В этом месяце они составили около двух миллиардов долларов.

По словам Смолия, до конца года Киев должен выплатить пять миллиардов долларов внешнего и внутреннего долга.

Украинские власти надеются, что МВФ выделит еще два миллиарда долларов для сбалансирования платежей. В свою очередь, в фонде отметили, что следующий транш будет перечислен только после избрания новой Верховной Рады и формирования правительства.

По словам депутата Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Сергея Левочкина, выплаты на погашение и обслуживание госдолга Украины в этом году составят почти 40 процентов от государственного бюджета. Он подчеркнул, что лишь ускорение роста экономики поможет реально увеличить доходную часть бюджета.