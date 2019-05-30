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«Турецкий поток» дает возможность для кооперации с Болгарией, заявил Лавров 

РИА Новости 45 минут назад
Фото: "Турецкий поток"
Проект газопровода "Турецкий поток" открывает возможности для наращивания кооперации между Россией и Болгарией, необходимо добиться твердых гарантий со стороны Еврокомиссии относительно того, что имеющиеся планы не будут сорваны Брюсселем, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью болгарскому изданию "Международная жизнь".
"Рассчитываем, что положительная динамика политических контактов послужит наращиванию практической кооперации, в первую очередь, в энергетической и торгово-экономической сферах. Тем более, что потенциал здесь весьма солидный. Широкие возможности для совместного приложения усилий открывает проект газопровода "Турецкий поток". Его продолжение по территории Болгарии укрепит энергетическую безопасность вашей страны. С учетом печального опыта "Южного потока" необходимо добиться твердых гарантий со стороны Еврокомиссии относительно того, что имеющиеся планы не будут сорваны произвольным решением Брюсселя", — сказал министр.
Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Запуск газопровода планируется до конца 2019 года.
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Комментарии
Экономика , Сергей Лавров , МИД , Еврокомиссия
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