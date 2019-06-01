Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.30
$
65.36
72.85
72.93
Прогноз
03.06 – 10.06
$
64.70
72.40
Индексы и котировки Brent
64.49
–0.08 Золото
1305.20
+0.00 РТС
1287.09
+0.43
Динамика валют
EUR / USD
31.05
1.1169
+0.0011
17.05
1.1158
28.05
17.05
06.05

Эксперт предупредил об угрозе экономической войны между США и Китаем 

РИА Новости + ещё 8 1 час назад
Потери экономик США, Китая и остального мира могут многократно возрасти, если торговая война между США и Поднебесной перерастет в экономическую, заявил РИА Новости член Совета по внешней и оборонной политике РФ, который также является гендиректором УК "Спутник — управление капиталом" Александр Лосев.
"Потери как для Китая и США, так и для остального мира возрастут многократно, если торговая война перерастет в экономическую войну. Если, например, Китай в отместку за бойкот Huawei американцами и их союзниками перестанет производить на своей территории продукцию американских IT-гигантов и начнут разрываться глобальные производственные цепочки, то потери будут очень у многих", — предупреждает Лосев.
"Если противостояние из области IT-технологий перейдет и на остальные сферы, то риски мирового экономического кризиса резко возрастут. Потери, которые понес мир за пределами США от кризиса 2008 года оцениваются в 3 триллиона долларов. С тех пор глобальная экономика выросла на 27% и потери могут увеличиться соответственно", — считает собеседник агентства.
Он также отметил, что если торговая война перерастет в экономическую войну на истощение и приведет к падению глобальной экономики, то спрос на сырье во всем мире резко снизится. В этом случае Россия может столкнуться с падением экономики и сокращением доходов от экспорта. "В складывающейся ситуации запуск программ, стимулирующих экономический рост в России, это уже не вопрос экономики, а задача национальной безопасности", — уверен Лосев.
Последний раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился в середине мая безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары. США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов.
Президент США Дональд Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов. В ответ китайское министерство финансов сообщило, что Пекин с 1 июня введет повышенные пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов.
Последние новости
«Судьба мира решится в ближайшие годы». Далай-лама о надеждах на Россию Поиграл и умер: популярное увлечение вошло в список заболеваний Волочковой отказали в трате госсредств
Комментарии1
Экономика , Видео , Дональд Трамп , Александр Лосев , Минфин , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Huawei попросила американцев покинуть компанию1
Раскрыты причины резкого падения цен на нефть1
Китай ответил на экономический выпад США3
Трамп уронил нефть: к чему готовиться рублю8
«Груда металлолома»: чем станет Украина без газа РФ285
Видео
02:34
Россельхознадзор решил судьбу «подарков» из-за границы
Экономика
01:01
В Кремле высказались о падении доходов россиян
Личный счет
00:58
Чайка разгромил авиацию
Компании Статьи
01:00
Россиян утопят в наличности
Экономика Статьи
01:15
Все будет только хуже: Россия вползает в рецессию
Экономика Статьи
00:34
Китай отомстил США за Huawei
Компании
00:42
Рублю предсказали летний откат
Рынки
00:34
Вскрылась грандиозная афера с накоплениями россиян
Личный счет
02:02
Экономический мегапроект России обернулся провалом
Экономика
11:33
Авиакомпании сообщили о возможном срыве указа Путина
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение