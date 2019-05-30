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Путин подписал пакет законов о продлении амнистии капиталов 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о третьем этапе амнистии капиталов.
Поправки в Налоговый и Уголовный кодекс, а также в КоАП были подготовлены по поручению главы государства. Они направлены на создание благоприятных условий для перевода активов в российскую юрисдикцию.
Граждане смогут подать соответствующую декларацию с 1 июня этого года по 29 февраля следующего года с сохранением гарантий при условии репатриации денежных средств и госрегистрации в рамках смены юрисдикции подконтрольных им иностранных компаний в специальных административных районах Калининградской области и Приморского края.
Гарантии от уголовного и административного преследования предоставляются, если деяния были совершены до 1 января 2019 года.
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