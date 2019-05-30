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ЦБ выступил против легализации криптовалюты 

Rambler News Service + ещё 1 13 минут назад
Фото: РИА Новости
Банк России выступил против легализации криптовалют как официальной денежной системы, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме.
«Наша позиция здесь однозначна, мы против легализации криптовалюты как официальной денежной системы, как платёжного средства. Мы считаем, что здесь большие риски для тех, кто держит криптовалюту. Мы видим, как скачут цены на криптовалюты, поэтому мы здесь относимся отрицательно к легализации, и наоборот считаем, что нужно наших граждан от рисков вложения в такие волатильные активы оберегать», — отметила Набиуллина.
Она добавила, что объём криптовплют в мире пока небольшой. По словам главы ЦБ, 20 крупных криптовалют составляют всего около $250 млрд
Ранее Набиуллина отмечала, что ЦБ выступает против запуска криптовалют в денежную систему, регулятор не видит возможности для того, чтобы криптовалюты выполняли функцию денежного суррогата.
Глава ЦБ уточняла, что регулятор изучает возможность использования stablecoins — криптовалют, стоимость которых привязана к реальным активам.
Ранее, в апреле глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что российские сырьевые компании обратились в Госдуму и ЦБ с предложением реализовать в стране концепцию stablecoins.
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Комментарии
Экономика , Анатолий Аксаков , Эльвира Набиуллина , Госдума , Центральный банк России
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