ЦБ выступил против легализации криптовалюты

«Наша позиция здесь однозначна, мы против легализации криптовалюты как официальной денежной системы, как платёжного средства. Мы считаем, что здесь большие риски для тех, кто держит криптовалюту. Мы видим, как скачут цены на криптовалюты, поэтому мы здесь относимся отрицательно к легализации, и наоборот считаем, что нужно наших граждан от рисков вложения в такие волатильные активы оберегать», — отметила Набиуллина.

Она добавила, что объём криптовплют в мире пока небольшой. По словам главы ЦБ, 20 крупных криптовалют составляют всего около $250 млрд

Ранее Набиуллина отмечала, что ЦБ выступает против запуска криптовалют в денежную систему, регулятор не видит возможности для того, чтобы криптовалюты выполняли функцию денежного суррогата.

Глава ЦБ уточняла, что регулятор изучает возможность использования stablecoins — криптовалют, стоимость которых привязана к реальным активам.