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Президент расширил полномочия Счетной палаты 

Вести Экономика 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Аудиторы СП смогут проверять хозтоварищества с участием госкомпаний.
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, расширяющий полномочия Счетной палаты. Аудиторы СП получили право проверять хозяйственные товарищества с участием госкомпаний.
Законопроект о расширении полномочий был внесен в начале марта спикером Госдумы Вячеславом Володиным и первым вице-спикером Александром Жуковым. В документе был дополнен список объектов госконтроля, попадающих в область действия органа. Это в том числе хозтоварищества и общества с участием госкомпаний и госкорпораций.
По словам авторов инициативы, таким образом можно будет в полной мере оценивать эффективность использования этими организациями бюджетных средств и других ресурсов.
Кроме того, Счетная палата сможет проводить внешний аудит юридических лиц, физических лиц, индивидуальных предпринимателей, производителей товаров и услуг, использующих субсидии из федерального бюджета.
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Комментарии
Экономика , Александр Жуков , Владимир Путин , Вячеслав Володин , Госдума , Счетная палата
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