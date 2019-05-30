Президент расширил полномочия Счетной палаты

Аудиторы СП смогут проверять хозтоварищества с участием госкомпаний.

Законопроект о расширении полномочий был внесен в начале марта спикером Госдумы Вячеславом Володиным и первым вице-спикером Александром Жуковым . В документе был дополнен список объектов госконтроля, попадающих в область действия органа. Это в том числе хозтоварищества и общества с участием госкомпаний и госкорпораций.

По словам авторов инициативы, таким образом можно будет в полной мере оценивать эффективность использования этими организациями бюджетных средств и других ресурсов.

Кроме того, Счетная палата сможет проводить внешний аудит юридических лиц, физических лиц, индивидуальных предпринимателей, производителей товаров и услуг, использующих субсидии из федерального бюджета.