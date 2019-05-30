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Международные резервы России за неделю снизились на $1,9 млрд 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Фото: Reuters
Международные резервы РФ по состоянию на 24 мая 2019 года составили $492,2 млрд, что на $1,9 млрд ниже уровня неделей ранее, сообщил Банк России.
Как отмечается в сообщении регулятора, резервы снизились на 0,4% "под преобладавшим воздействием отрицательной переоценки".

Доля нерезидентов

Доля нерезидентов на российском рынке облигаций федерального займа (ОФЗ) по состоянию на 1 мая 2019 года выросла до 27,8% против 26,7% по итогам марта, сообщил ЦБ РФ.
По данным регулятора, на начало мая номинальный объем ОФЗ, принадлежащий нерезидентам, превысил 2,24 трлн рублей при общем объеме рынка более 8,07 трлн рублей.
ТАСС: последние новости
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Экономика , Центральный банк России
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