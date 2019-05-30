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Названы слабые места финансовой системы России 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
Банк России в обзоре финансовой стабильности перечислил основные уязвимости российской финансовой системы. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину агентство РБК.
Так, регулятор насчитал четыре возможных риска. В первую очередь речь идет о замедлении мировой экономики. Второй фактор — усиление геополитических трений в виде торговых споров и санкций.
В числе рисков ЦБ также отмечает неопределенность политики западных центробанков в отношении ключевых ставок, от которой будет зависеть приток капитала в Россию или его отток.
Что касается внутренних рисков, то здесь российской финансовой системе может угрожать сокращение реальных располагаемых доходов населения при росте долговой нагрузки. Это в свою очередь может отрицательно сказаться на качестве потребительских кредитов.
В целом, по оценке ЦБ, финансовая система России укрепилась с осени прошлого года, однако перечисленные риски могут проявить себя в случае форс-мажора.
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Экономика , Григорий Березкин , Центральный банк России
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