Трамп решил наказать Мексику долларом

Президент США Дональд Трамп снова бушует в Twitter: в своем микроблоге он пообещал 10 июня ввести 5% пошлины на товары из Мексики. К октябрю они могут достичь 25%, если Мексика не решит проблему притока нелегальных мигрантов в Штаты.

Решение американского президента вполне логичное и закономерное: в ожидании новых выборов, которые пройдут в США в ноябре 2020 года, Трамп пытается ускоренно исполнять свое ключевое обещание — борьба с незаконной миграцией, говорят опрошенные агентством "Прайм" аналитики. По традиции в ход пошли силовые методы — протекционизм и санкции. В данном случае в США понимают, что Мексика, более слабый партнер, не сможет достойно ответить на этот прием.

На данный момент на границе с Мексикой действует режим ЧП, за счет которого Трамп может использовать бюджетные деньги минобороны США в размере 6,4 млрд долларов в обход конгресса. Решение оспаривается в судах.

ПРОТЕКЦИОНИЗМ И СИЛА

США все активнее используют протекционизм во внешней торговле, и это меняет саму атмосферу сотрудничества всех государств, ломает парадигму союзов и объединений и выдвигает лозунг "побеждает сильнейший", то есть тот, у кого наибольший военный бюджет и наибольшие лоббистские возможности, говорит аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов

"Это закономерное следствие однополярного развития планеты, которое шло последние 30 лет, и, полагаю, выход из этой ситуации займет еще примерно такое же время", — считает он.

Трамп был выбран на волне популизма и принимает популистские решения, которые, конечно, будут с энтузиазмом восприняты его электоратом. Мексика крайне сильно зависит от США как от торгового партнера, 76-79% мексиканского экспорта идет в США, а всего Мексика поставляет в США товаров на сумму 344 млрд долларов (в основном это автомобили, запчасти к ним, электрические машины и оборудование, вычислительные машины).

Решение Трампа вполне логичное: ввиду приближающихся очередных президентских выборов он пытается ускорить решение проблемы нелегальной миграции, одного из ключевых своих предвыборных обещаний, традиционно силовым путем — посредством санкционных инструментов, говорит начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.

"Этот шаг, безусловно, окажет сдерживающее влияние на экономику двух стран: Мексика является вторым по объему импортером после Китая, ее поставки на американский рынок поступательно росли, и ее доля в настоящее время составляет 14%", — отмечает он.

Конечно, реализация, пусть и плавного повышения импортных пошлин в США заметно более болезненна для Мексики — Штаты для нее ключевой торговый партнер (76% от общего объема экспорта страны), и перенести это на потребителей полностью вряд ли получится. А, значит, если решение Трампа будет реализовано в полном объеме, ситуация в экономике Мексики резко ухудшится. Мексиканский песо сегодня уже теряет более 3%, растеряв весь рост с начала года, отмечает Локтюхов.

СТАВКИ НА ПОВЫШЕНИЕ

Решение президента США стало достаточно неожиданным для участников рынка, учитывая, что к завершению подходит процесс ратификации нового торгового соглашения между США, Канадой и Мексикой (USMCA), говорит аналитик ИК "Велес Капитал" Айнур Дуйсембаева.

Ведение первоначальных импортных пошлин в размере 5% не должно значительным образом сказаться на объемах экспорта, учитывая нивелирующий эффект за счет ослабления мексиканского песо относительно доллара США. Однако вероятность дальнейшего роста тарифной ставки будет негативно сказываться на деловой активности в целом, а также сдерживать капитальные инвестиции. Так, на фоне ухудшения торговых взаимоотношений между двумя странами с 2016 года некоторые крупные компании (включая автоконцерны) отказались от возможности дальнейшего расширения производства в Мексике в пользу локализации, напоминает она.

По мнению Дуйсембаевой, рост тарифной ставки до 25% в текущих условиях маловероятен, и стороны попытаются найти компромиссное решение, учитывая наличие тесных экономических связей. В целом решение США по введению тарифов дает еще один аргумент в пользу того, что "торговые трения" США в отношении своих основных торговых партнеров продолжатся в среднесрочной перспективе, и ожидания по их быстрому разрешению являются неоправданными.

Локтюхов отмечает, что для США рост ввозных пошлин так же, скорее, негативен, так как, как и в случае с КНР, должен способствовать сокращению потребительского спроса и, соответственно, товарооборота между двумя странами. Мексика является, в том числе, местом сборочных производств, которые мгновенно в США не перенесешь. И, например, для низкомаржинальной автоотрасли, и так находящейся в кризисе, неизбежный рост цен станет серьезным ударом, отмечает он.

"Поэтому мы надеемся на мягкий сценарий развития данного эпизода торговой войны, полагая, что Мексика найдет возможность для ужесточения контроля над границей, а США ограничатся одним-двумя обещанными повышениями", — говорит эксперт, уточняя, что на этом фоне ВВП США по итогам года может замедлиться до 1,6% против 3,1% в 2018 году.

США избрали своеобразную очень выгодную тактику: оказывать давление на элиту Мексики, чтобы та самостоятельно, изнутри, ограничивала нелегальную миграцию в США, тратила на это время, деньги и силы, в противном случае они потеряют примерно ту же сумму во внешней торговле за счет пошлин, говорит Антонов.

"В бытовом понимании это мало отличается от шантажа более слабого торгового партнера", — поясняет он.

Пошлина в 5% означает потерю продаж на $10-20 млрд, этого теоретически могло бы хватить даже для строительства стены со стороны Мексики. Будем надеяться, что такие резкие действия со стороны США не вызовут социального взрыва в Мексике и появление нового очага нестабильности на границе этих двух государств, заключает эксперт.