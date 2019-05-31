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Иран нашел варианты обхода санкций США на экспорт нефти 

Российская Газета 52 минуты назад
Фото: Reuters
Исламской Республике удалось найти варианты, которые позволяют обойти американские санкции на экспорт иранской нефти и получать от ее продажи доходы в государственный бюджет страны. Об этом сообщил глава Центрального банка Ирана Абдольнасер Хеммати.
"США в настоящее время оказывают максимальное давление на Иран с целью сократить его доходы от продажи нефти. Однако мы нашли пути и способы преодоления этих рестрикций, позволяющие нам получать доходы от нефтяного экспорта", — сказал чиновник, слова которого приводит телеканал Al Alam.
По мнению Хеммати, усилия Вашингтона и его союзников в регионе организовать экономическую блокаду Тегерана обречены на провал.
"США и их союзники пытались поставить Иран на колени, но эти попытки оказались тщетными. Мы твердо стоим на ногах, и к счастью, нынешняя экономическая ситуация в Иране остается стабильной", — подчеркнул руководитель ЦБ ИРИ.
Напомним, президент США Дональд Трамп в мае 2018 года объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и восстановлении жестких экономических санкций в отношении ИРИ.
В Вашингтоне требуют от Тегерана заключить новое соглашение на условиях американцев. В качестве одной из мер давления на Иран США пригрозили вводить рестрикции против стран, импортирующих иранскую нефть и таким образом добиться снижения экспорта углеводородов из Исламской Республики "до нуля".
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Экономика , Дональд Трамп
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