«Редкоземельная бомба»: новое оружие Китая против США

Пекин готовит очередной удар по Вашингтону в торговой войне — ограничения на экспорт в США редкоземельных металлов, необходимых для производства смартфонов, мониторов, аккумуляторов, лазеров, радаров и других видов гражданской и оборонной продукции. Многим американским компаниям это грозит экономической катастрофой, ведь 80% таких металлов они импортируют из Китая.

Прямая и явная угроза

Китай вводит систему управления экспортными лицензиями на редкоземельные элементы, сообщил во вторник представитель Министерства торговли КНР Гао Фэн, добавив, что эта мера "является достаточным и эффективным механизмом контроля экспорта редкоземельных металлов".

Это усилило опасения американцев, что Пекин собирается использовать свое доминирующее положение поставщика редкоземельных элементов в качестве оружия в торговой войне.

Председатель КНР Си Цзиньпин посетил предприятие по производству редкоземельных металлов, принадлежащее компании JL MAG Rare-Earth Co., всего через несколько часов после того, как администрация Трампа запретила американскому бизнесу сотрудничество с Huawei. Китайского лидера сопровождал вице-премьер Лю Хэ, возглавляющий делегацию на торговых переговорах с Соединенными Штатами.

"Этим визитом Пекин посылает США сигнал: Китай может использовать редкоземельные металлы в качестве меры воздействия в торговой войне", — предположил аналитик Pacific Securities Ян Куньхэ в комментарии для Bloomberg.

Введение системы управления лицензиями на экспорт редкоземельных элементов стало первым подтверждением этого предположения. А к концу недели появились новые.

В четверг главный редактор китайской газеты Global Times Ху Сицзинь, которого на Западе считают одним из самых влиятельных рупоров китайских властей, упомянул в Twitter, что в Пекине "серьезно рассматривают вопрос об ограничении экспорта редкоземельных металлов в США".

В тот же день пекинское правительственное агентство National Development and Reform Commission заявило, что "никому не позволительно использовать продукцию с китайскими редкоземельными металлами во вред развитию КНР".

Редкий товар

Редкоземельными металлами называют 17 химических элементов: скандий, иттрий и 15 так называемых лантаноидов из предпоследней строчки периодической таблицы Менделеева (лантан, неодим, церий, гольмий и другие).

Не все они действительно редко встречаются в природе — например, церия в земной коре в десять раз больше, чем свинца. Проблема в том, что у редкоземельных элементов (РЗЭ) нет своих руд — они содержатся только в рудах других металлов. Причем в небольшом количестве: концентрация обычно не превышает десятых долей процента, а для таких элементов, как прометий, самарий, европий, гольмий, это и вовсе тысячные доли процента.

Если добавить схожесть химических и физических свойств РЗЭ, затрудняющую разделение и очистку металлов, становится понятно, почему многие из них стоят во много раз дороже золота.

В промышленности редкоземельные металлы используются только с конца XIX века. Раньше все ограничивалось окрашиванием стекла. Но после Второй мировой войны, с развитием телевидения, электроники и лазерной техники, сфера применения серьезно расширилась.

Сегодня РЗЭ нужны практически для всех видов высокотехнологичной продукции: от микросхем и аккумуляторов до сенсорных экранов и очков ночного видения. Так, иттрий, диспрозий, европий, гадолиний, лантан и тербий необходимы для изготовления цветных экранов. Кроме того, иттрий используют при лечении онкологических заболеваний, а гадолиний — в рентгенографии.

Без церия и лютеция не обойтись в производстве стекла для волоконнооптических кабелей, тербий требуется для плоских телевизоров и мониторов, скандий и церий — аккумуляторов, эрбий и тулий — мощных лазеров.

Неодимовые магниты есть во множестве современных устройств — от микрофонов в мобильных гаджетах и беспроводных наушников до ветровых электростанций, двигателей для электромобилей и радаров.

Проще говоря, от стабильных поставок редкоземельных металлов сегодня зависят ключевые отрасли экономики. Поэтому спрос быстро растет: если сейчас годовая потребность в РЗЭ в мире около 120 тысяч тонн, то уже в 2020-м, по оценкам экспертов, высокотехнологичные компании будут потреблять по 200 тысяч тонн РЗЭ в год.

Китайское чудо

Редкоземельные металлы — один из главных факторов "китайского экономического чуда". "На Ближнем Востоке есть нефть, а в Китае — редкоземельные элементы", — говорил китайский лидер Дэн Сяопин еще в 1992 году.

В 1990-е в КНР началась масштабная программа исследований по добыче, обработке и применению этих материалов с участием тысяч ученых. Центром научной работы стал Исследовательский институт Баотоу, а добыча развернулась на гигантском месторождении Баян Обо в провинции Внутренняя Монголия.

Усилия ученых и тяжелый труд шахтеров окупились сторицей: только в 2017 году Китай произвел 105 тысяч тонн редкоземельных металлов. Для сравнения: в США за последние 20 лет, по оценкам, добыли всего 43 тонны.

Беспрецедентные объемы производства позволили Китаю стать крупнейшим экспортером редкоземов в мире — сегодня Пекин контролирует около 60% мирового рынка этих материалов. Но главное, РЗЭ помогли КНР практически с нуля создать национальную электронную промышленность и войти в число мировых лидеров по выпуску ноутбуков и смартфонов.

Дело в том, что в 2010 году Китай под предлогом защиты окружающей среды объявил о резком сокращении экспорта редкоземельных металлов. А иностранным покупателям, "подсевшим" на китайские РЗЭ, Пекин предложил перенести производство в КНР. В результате китайцы получили доступ к современным западным технологиям и смогли создать Huawei, Xiaomi, ZTE и множество других компаний, известных сегодня во всем мире.

Выигрывает Россия

Неудивительно, что на фоне обострения торговых споров между Вашингтоном и Пекином мировые цены на РЗЭ с начала года выросли на 30%. Это чувствительно ударило по американским компаниям, вынужденным приобретать редкоземы у иностранных поставщиков.

Но это лишь цветочки по сравнению с катастрофой, которая неизбежна в случае введения Пекином запрета на экспорт РЗЭ, ведь 80% необходимых американским предприятиям редкоземельных металлов поступает именно из КНР.

Разумеется, Китай не единственный производитель и американцы со временем найдут замену поставкам. Но мировые цены на редкоземы из-за сокращения китайского экспорта неизбежно вырастут в разы и для многих компаний Соединенных Штатов могут оказаться неподъемными.

Очередное обострение торговых противоречий КНР и США на руку России, получающей реальный шанс стать одним из влиятельных игроков на мировом рынке редкоземельных металлов.

В начале года "Росгеолгия" сообщила, что Чуктуконское редкоземельно-ниобиевое рудное месторождение в Красноярском крае признано крупнейшим на евразийском континенте по запасам. Ценовая конъюнктура, складывающаяся на мировом рынке РЗЭ, делает разработку этого месторождения одним из самых коммерчески привлекательных проектов в стране.