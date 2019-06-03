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Повышение НДС не оправдало ожиданий 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Сергей Коньков / «Коммерсантъ»
Бюджет России не заметил роста поступлений от внутреннего налога на добавленную стоимость (НДС) после его повышения в 2019 году. Это следует из «Мониторинга экономической ситуации в России», составленного Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС), который поступил в редакцию «Ленты.ру».
«Роста поступлений по внутреннему НДС относительно ВВП не произошло, хотя с 1 января 2019 года базовая ставка НДС повысилась с 18 до 20 процентов», — говорится в исследовании.
По мнению аналитиков, причиной этого могло стать перенос некоторых сделок на конец 2018 года в преддверии роста ставки. Кроме того, такую ситуацию могло спровоцировать снижение эффекта улучшения качества администрирования и падение налоговой базы как реакция на рост ставки.
«В пользу второго объяснения косвенно свидетельствует рост поступлений по внешнему НДС — собираемость этого налога по импорту в России традиционно выше, чем с внутреннего оборота», — говорится в исследовании.
Базовая ставка НДС повысилась в России до 20 процентов 1 января 2019 года. Налог на добавленную стоимость — это первый по собираемости налог в стране и основной источник доходов бюджета за исключением поступлений от торговли углеводородами. По расчетам властей, повышение НДС должно принести бюджету в среднем 620 миллиардов рублей в год дополнительных поступлений. Эти деньги должны пойти на финансирование нацпроектов, на который предполагается потратить восемь триллионов рублей в течение шести лет.
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Комментарии3
Экономика , РАНХиГС , Lenta.ru
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