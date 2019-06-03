Китай официально обвинил США в торговой войне

Правительство Китая официально выразило свою позицию относительно ведения торговых переговоров с американскими коллегами в опубликованной в воскресенье Белой книге, сообщает ТАСС. В документе сказано, что Поднебесная не желает торговой войны с США, но и не боится её.

В Белой книге говорится, что китайское правительство стремится урегулировать торговые споры, но принципиальные вопросы будет отстаивать категорично.

«Китай намерен работать совместно с США для выработки путей урегулирования разногласий и трений в торговой сфере и достижения взаимовыгодного соглашения», — отмечают чиновники.

Однако в Белой книге говорится, что «сотрудничество должно основываться на принципах», поэтому в некоторых аспектах переговоров Китай не намерен идти на компромиссы.

«КНР не хочет торговой войны, но не боится ее и при необходимости будет вести борьбу в таком противостоянии", — говорится в Белой книге», — отмечается в документе.

1 июня китайское правительство также ввело импортные пошлины в отношении около 5 тысяч товаров из США. Инициатива стала ответным шагом на повышение пошлин американскими чиновниками в отношении товаров из Китая с 10% до 25%.