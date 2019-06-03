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Китай в официальном документе обвинил США в торговой войне 

Вести Экономика 2 часа назад
Китай занял твердую официальную позицию в отношении США в воскресенье, опубликовав "белую книгу", в которой утверждается, что сбои в торговле, спровоцированные Вашингтоном, негативно влияют на мир, сообщает CNBC.
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В документе утверждается, что США являются ненадежным переговорщиком и что китайское правительство хочет, чтобы переговоры были равными, взаимовыгодными и заслуживающими доверия.
Ранее американские СМИ сообщили, что Китай отступил от достигнутых договоренностей почти по всем аспектам торговой сделки несколько недель назад.
Однако на пресс-конференции в воскресенье замминистра коммерции КНР Ван Шоувэнь заявил, что действия США в прошлом месяце стали основной причиной отсутствия прогресса на переговорах.
"В ходе консультаций Китай преодолел множество трудностей и выдвинул прагматичные решения. Однако США отступили, и когда вы уступаете им дюйм, они хотят ярд", — сказал Ван.
"Ничего не согласовано, пока все не согласовано", — отметил Ван. Он добавил, что обеим сторонам необходимо сделать шаг назад и придерживаться направления, согласованного на встрече президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в Аргентине в конце прошлого года.
Ван не подтвердил на пресс-конференции в воскресенье, встретятся ли Трамп и Си на саммите G20 в японской Осаке в конце июня. Он лишь уточнил, что Китай направит представителей на предстоящие встречи в Японию.
Как сообщали "Вести. Экономика", в пятницу Министерство коммерции КНР объявило, что создаст список иностранных компаний, организаций и физических лиц, которых оно считает "неблагонадежными" за нанесение вреда китайским компаниям.
Государственное информационное агентство "Синьхуа" впоследствии сообщило, что Китай начал расследование в отношении американской логистической компании FedEx, которая подозревается в "нарушении законных прав и интересов своих китайских клиентов".
Ван сказал в воскресенье, что любые иностранные компании, которые действуют в нарушение китайского законодательства, будут подвергаться расследованиям в Китае.
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Экономика , Видео , Цзиньпин Си , Дональд Трамп , Синьхуа
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