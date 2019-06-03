В экономике еврозоны зафиксирован спад четвертый месяц подряд

Май стал четвертым месяцем подряд, когда в обрабатывающей промышленности еврозоны зафиксировали спад; при этом в последний месяц весны темпы спада выросли из-за торговой войны между США и Китаем и Brexit.

Индекс деловой активности (PMI) в Европе упал до 47,7 пунктов, что на две десятых пункта ниже апрельских показателей и практически идентично шестилетнему уровню, который зафиксировали в марте, пишет «Эксперт online».

В настоящее время PMI является довольно точным показателем, отражающим экономическое состояние. При более чем 50 пунктах в экономике дела обстоят нормально. Если же показатель опускается ниже, это свидетельствует о «нездоровой» ситуации.

«Обрабатывающее производство в мае вновь сократилось. Это значит, что во втором квартале сектор будет тянуть экономику в целом вниз. Четвертый месяц непрерывного снижения производства и дальнейший резкий спад количества новых заказов подчеркивают, что положение в секторе сейчас самое плохое после 2013 года», — прокомментировал статистические показатели главный экономист IHS Markit Крис Уильямсон.

Отмечается, что в ближайшем будущем никаких улучшений произойти не может. О продолжении спада какое-то (не исключено, что продолжительное) время также говорит индекс новых заказов. По сравнению с апрелем он хоть и немного вырос (с 45,8 до 46,6 пунктов), однако сохраняется на отметке ниже 50 уже более восьми месяцев.