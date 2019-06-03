Россияне подорвали российское производство

Темпы роста производства мяса в России по итогам 2019 года могут стать минимальными за последние десять лет, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию аналитического центра «Совэкон».

Отмечается, что, по предварительным оценкам, производство за этот год вырастет в живом весе на 0,5 процента, до 15 миллионов тонн. В 2018 году рост составил 2,5 процента, в 2017 году — 4,4 процента, в 2016 году — 3,7 процента, в 2015 году прирост достиг 4,3 процента.

По оценке директора «Совэкона» Андрея Сизова , это говорит о том, что внутренний рынок достиг насыщения. Импорт удалось почти полностью вытеснить отечественным производителям, потребление же не растет из-за падения реальных доходов.

По данным Федеральной таможенной службы, в 2018 году импорт мяса скота сократился на 36,7 процента, до 409,2 тысячи тонн, птицы — на 3,4 процента, до 221,7 тысячи тонн.

Российским производителям в прошлом году удалось почти полностью обеспечить внутренний рынок птицы и свинины. Уровень обеспеченности внутреннего рынка говядины, по оценкам Agrifood Strategies, в январе этого года составлял примерно в 60 процентов.

Поддержать производство, по оценкам экспертов, может рост внутреннего потребления. Сейчас в России потребление мяса составляет 75 килограммов на человека в год (из них 25 килограммов — свинина, 35 килограммов — мясо птицы, 15 килограммов — говядина).