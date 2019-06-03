Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.15
$
65.46
73.05
73.25
Прогноз
10.06 – 17.06
$
66.00
73.80
Индексы и котировки Brent
61.65
–0.18 Золото
1320.50
+0.10 РТС
1315.22
–0.07
Динамика валют
EUR / USD
03.06
1.1221
+0.0055
20.05
1.1166
30.05
20.05
08.05

Россияне подорвали российское производство 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Темпы роста производства мяса в России по итогам 2019 года могут стать минимальными за последние десять лет, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию аналитического центра «Совэкон».
Отмечается, что, по предварительным оценкам, производство за этот год вырастет в живом весе на 0,5 процента, до 15 миллионов тонн. В 2018 году рост составил 2,5 процента, в 2017 году — 4,4 процента, в 2016 году — 3,7 процента, в 2015 году прирост достиг 4,3 процента.
По оценке директора «Совэкона» Андрея Сизова, это говорит о том, что внутренний рынок достиг насыщения. Импорт удалось почти полностью вытеснить отечественным производителям, потребление же не растет из-за падения реальных доходов.
По данным Федеральной таможенной службы, в 2018 году импорт мяса скота сократился на 36,7 процента, до 409,2 тысячи тонн, птицы — на 3,4 процента, до 221,7 тысячи тонн.
Российским производителям в прошлом году удалось почти полностью обеспечить внутренний рынок птицы и свинины. Уровень обеспеченности внутреннего рынка говядины, по оценкам Agrifood Strategies, в январе этого года составлял примерно в 60 процентов.
Поддержать производство, по оценкам экспертов, может рост внутреннего потребления. Сейчас в России потребление мяса составляет 75 килограммов на человека в год (из них 25 килограммов — свинина, 35 килограммов — мясо птицы, 15 килограммов — говядина).
Ранее Национальная мясная ассоциация обратилась к вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой ввести запретна ввоз россиянами из-за рубежа мясной и молочной продукции для личного пользования. Это обосновали растущими риски завоза возбудителей опасных болезней животных, в частности, африканской чумы свиней (АЧС).
Последние новости
Евросоюз решил продлить санкции против России Зеленский вернул Кучме работу Сын Дудаева опроверг еврейское происхождение отца
Комментарии
Экономика , Алексей Гордеев , Андрей Сизов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия согласовала компенсации из-за «грязной» нефти1
Санкции США оставили иранцев без лекарств1
Молдавия хочет развивать сотрудничество с Россией2
Картину Петрова-Водкина продали почти за $12 млн
Банки снижают ставки по вкладам1
Видео
03:31
В Грузии похвастались выгодой от российского угля
Компании
02:12
Регионы проигнорировали указ Путина по зарплатам
Личный счет
04:30
Месть за Huawei: Китай наносит США ответный удар
Компании
02:34
Россельхознадзор решил судьбу «подарков» из-за границы
Экономика
01:01
В Кремле высказались о падении доходов россиян
Личный счет
00:58
Чайка разгромил авиацию
Компании Статьи
01:00
Россиян утопят в наличности
Экономика Статьи
01:15
Все будет только хуже: Россия вползает в рецессию
Экономика Статьи
00:34
Китай отомстил США за Huawei
Компании
00:42
Рублю предсказали летний откат
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение