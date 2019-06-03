Отмаялись: как будем отдыхать в июне

Следующая рабочая неделя будет короткой. Рабочий день 11 июня — сокращенный, а 12 июня — выходной в честь Дня России, напомнил Роструда . При этом количество праздничных дней в целом за год не изменится — и показатели ВВП не снизятся.

Праздничной и поэтому короткой будет следующая неделя июня. Дополнительный выходной появится в честь Дня России. Правда, отдыхать россияне будут не три дня подряд, уточняет Роструда. Рабочий день 11 июня будет сокращенным.

День России, который празднуется 12 июня, станет традиционно выходным.

Таким образом, в июне этого года будет 19 рабочих дней и 11 выходных, включая праздник. Кстати, в этом месяце отмечается 109 праздников, из которых 32 международных и 20 профессиональных, подсчитала «Российская газета».

Ранее сообщалось, что Роструда продлит россиянам майские праздники в 2020 году.

Ведомство намерено сократить новогодние каникулы, но сделать выходными 4 и 5 мая.

В министерстве уточнили, что идея заключается в переносе январских праздников, совпадающих с выходными днями, на майские будни.

Если инициатива будет одобрена, россияне смогут отдыхать с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая 2020 года.

Что же касается этого года, то длительные выходные будут теперь только осенью. Они выпадут на День Народного Единства и пройдут со 2 по 4 ноября.

Несмотря на столь частые и продолжительные каникулы, Россия занимает одно из первых мест в мире по количеству рабочих часов. Согласно данным доклада Организации экономического сотрудничества и развития, в 2017 году россияне в среднем провели за работой 1980 часов, что на шесть часов больше по сравнению с 2016 годом.

Россия также вошла в пятерку самых работающих стран — ее обогнали лишь Мексика, Коста-Рика, Южная Корея и Греция.

В январе этого года премьер правительства Дмитрий Медведев заявил, что слишком длинные январские каникулы только вредят экономике страны. «Вообще у нас праздники очень длинные. Для экономики это плохо, потому что практически 14 дней страна мало чего создает и очень хорошо „отмечает“, — пояснил премьер-министр.

Ранее в Совете Федерации предложили разделить праздничные дни, начиная с 2020 года. Первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников заметил, что длинные праздничные выходные наносят ущерб экономике. Кроме того, цены на билеты на поездки внутри страны и за границу в период майских праздников поднимаются. Люди стали меньше путешествовать в связи с этим, считает член Совфеда, отдых для них стал „принудительным“ и „половинчатым“.

С другой стороны, в стране есть традиционные культурные ценности, по которым новогодние и майские „каникулы“ для работающих — „это святое“, признал он. В связи с этим Калашников предложил постепенно изменить сложившийся уклад, сделав продолжительные выходные „более дробными“.

В ответ на это вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что длительные выходные в мае нужны и важны россиянам. „Мне кажется, для людей это очень важно, это возможность и такие трогательные праздники, как 9 Мая, отметить, а с другой стороны — и хозяйством заняться на огороде“», — подчеркнула она.

Голикова добавила, что выходные дни в 2019 году специально переносились с январских праздников на майские.

Кроме того, пояснила вице-премьер, общее количество праздников в году сохраняется, поэтому майские праздники не сокращают ВВП страны.

Согласно подсчетам Российского экономического университета им. Плеханова, за новогодние праздники экономика России потеряла примерно 1,32 трлн рублей, то есть 1,25% от прогнозируемого ВВП. В основном потери были в промышленности, в том числе они были связаны с металлообработкой, машиностроением и строительством. При этом в новогодние каникулы большую выгоду получают сферы продаж и услуг.

Прямой зависимости между экономическим благополучием страны и количеством нерабочих дней нет, отмечает бизнес-аналитик Анар Исмаилов. Во-первых, все производства учитывают календарь праздников, во-вторых, в праздничные дни резко возрастают потребительские расходы.

Есть ряд примеров, когда в государстве очень мало праздников, но низкий уровень жизни, а есть примеры, где высокий уровень жизни, но много выходных дней. Например, в Дании, Исландии, Испании, Финляндии, Франции общая продолжительность отдыха 36 дней. В России — 32 нерабочих дня вместе с отпуском, уточняет эксперт.