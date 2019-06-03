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Орешкин пообещал Путину замедление инфляции 

РИА «ФедералПресс» + ещё 10 1 час назад
Фото: РИА Новости
Темпы роста экономики России по итогам 2019 года могут превысить ожидаемые Минэкономразвития на 1,3%, так как пик инфляции уже пройден и рост ВВП будет ускоряться к концу года. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
По словам Орешкина, пока ведомство не будет менять официальный прогноз. Но уже сейчас можно говорить о том, что цифры могут оказаться лучше, чем это ожидалось. Орешкин добавил, что в министерстве будет следить за тем, как ситуация разворачивается.
«Здесь самое главное — продолжать работу», — сказал министр.
Как сообщается на сайте Кремля, также Орешкин добавил, что инфляция уже прошла свой пик и сейчас начнет замедляться, экономический рост тоже к концу года ускорится.
Как сообщал «ФедералПресс» ранее, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявлял, что экономика России попала в застойную яму. Это произошло впервые с послевоенных лет. Чтобы решить проблемы, необходимо искать новые драйверы.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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Экономика , Алексей Кудрин , Максим Орешкин , Владимир Путин , Счетная палата , Минэкономразвития , ФедералПресс
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