Орешкин пообещал Путину замедление инфляции

Темпы роста экономики России по итогам 2019 года могут превысить ожидаемые Минэкономразвития на 1,3%, так как пик инфляции уже пройден и рост ВВП будет ускоряться к концу года. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным

По словам Орешкина, пока ведомство не будет менять официальный прогноз. Но уже сейчас можно говорить о том, что цифры могут оказаться лучше, чем это ожидалось. Орешкин добавил, что в министерстве будет следить за тем, как ситуация разворачивается.

«Здесь самое главное — продолжать работу», — сказал министр.

Как сообщается на сайте Кремля, также Орешкин добавил, что инфляция уже прошла свой пик и сейчас начнет замедляться, экономический рост тоже к концу года ускорится.