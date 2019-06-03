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На ПМЭФ-2019 обсудят роль женщин в экономике 

Российская Газета 3 июня 2019
Фото: РИА Новости
Объединение инноваций, воспитания и образования является эффективным инструментом развития устойчивого будущего. На Петербургском международном экономическом форуме — 2019 откроются площадки, посвященные этим вопросам.
Сессия "Новые образовательные технологии для достижения социального благополучия" будет посвящена теме воспитания человека с помощью качественного и доступного образования. Представители государства и научно-образовательного сообщества рассмотрят современные образовательные методики и технологии, а также постараются ответить на вопрос, какие инвестиции необходимы в образовательную инфраструктуру, а также как увеличить число этих инвестиций.
Также залог успеха развития экономики заключается в том, чтобы увеличить число успешных деятелей. Многих из них нередко недооценивают из-за принадлежности к слабому полу. На сессии "Равенство возможностей в эпоху цифровой экономики" участники обсудят вопросы активного и равноправного включения женщин в общественную, политическую и экономическую жизнь.
Еще одним событием деловой программы станет сессия, посвященная экспорту российской культуры. Как известно, расширение влияния российской культуры за рубежом и продвижение международного имиджа России в качестве страны с богатейшей традиционной и динамично развивающейся современной культурой — одно из приоритетных направлений стратегии государственной культурной политики до 2030 года.
В рамках Пространства доверия на стенде Лаборатории "Инносоциум" состоятся экспертные дискуссии, серия интервью с лидерами российского бизнеса, общественными и государственными деятелями и другие мероприятия, призванные популяризировать современную социальную повестку и выводить ее на новый уровень. В частности, на сцене Лаборатории состоится беседа с министром науки и высшего образования Михаилом Котюковым, который ответит на актуальные вопросы студентов и молодежи.
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Экономика , ПМЭФ-2019 , Михаил Котюков
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