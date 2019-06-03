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Додон заявил, что Молдавия хочет наращивать сотрудничество с Россией 

ТАСС 1 час назад
Фото: Facebook/dodon.igor1/
Молдавия заинтересована в расширении торгово-экономического сотрудничества с Россией. Об этом заявил президент Игорь Додон по итогам состоявшейся в понедельник встречи с вице-премьером, специальным представителем президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией Дмитрием Козаком.
"Обсудили широкий круг вопросов, касающихся молдавско-российских отношений в двустороннем и многостороннем формате, в том числе в рамках Содружества независимых государств и Евразийского экономического союза. В этом контексте рассмотрели перспективы расширения торгово-экономических связей и с удовлетворением констатировали рост товарооборота между нашими странами, который по итогам 2018 года достиг $940 млн, при том что в 2017-м он был $826 млн, а годом ранее — $769 млн", — написал глава Молдавии на своей странице в Facebook.
Он отметил существенный рост объемов экспорта в Россию молдавских фруктов, овощей, винодельческой продукции, консервов.
Додон напомнил, что Россия по договоренности между президентами двух стран отменила на период с 1 января до 1 июля 2019 года пошлины на импорт ряда товарных групп из Молдавии.
Как сообщил глава Молдавии, на встрече с Козаком также обсуждались параметры нового контракта на поставку российского газа в Молдавию после 1 января 2020 года, а также внутриполитическая ситуация в стране после проведенных 24 февраля парламентских выборов и ситуация на переговорах по Приднестровью.
"Особое внимание в ходе встречи уделили состоянию дел в приднестровском урегулировании, обменялись мнениями о возможности вывода процесса на новый качественный уровень на основе политики мер доверия и с соблюдением принципов суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова", — подчеркнул Додон.
ТАСС: последние новости
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Комментарии2
Экономика , Игорь Додон , Дмитрий Козак , ЕАЭС
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