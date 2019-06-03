Додон заявил, что Молдавия хочет наращивать сотрудничество с Россией

Молдавия заинтересована в расширении торгово-экономического сотрудничества с Россией. Об этом заявил президент Игорь Додон по итогам состоявшейся в понедельник встречи с вице-премьером, специальным представителем президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией Дмитрием Козаком

"Обсудили широкий круг вопросов, касающихся молдавско-российских отношений в двустороннем и многостороннем формате, в том числе в рамках Содружества независимых государств и Евразийского экономического союза. В этом контексте рассмотрели перспективы расширения торгово-экономических связей и с удовлетворением констатировали рост товарооборота между нашими странами, который по итогам 2018 года достиг $940 млн, при том что в 2017-м он был $826 млн, а годом ранее — $769 млн", — написал глава Молдавии на своей странице в Facebook.

Он отметил существенный рост объемов экспорта в Россию молдавских фруктов, овощей, винодельческой продукции, консервов.

Додон напомнил, что Россия по договоренности между президентами двух стран отменила на период с 1 января до 1 июля 2019 года пошлины на импорт ряда товарных групп из Молдавии.

Как сообщил глава Молдавии, на встрече с Козаком также обсуждались параметры нового контракта на поставку российского газа в Молдавию после 1 января 2020 года, а также внутриполитическая ситуация в стране после проведенных 24 февраля парламентских выборов и ситуация на переговорах по Приднестровью.