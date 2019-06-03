Замминистра энергетики России Павел Сорокин заявил, что концептуальная договорённость по процедуре получения компенсаций с зарубежными получателями загрязнённой российской нефти была достигнута.
«Конкретные суммы не обсуждали, но процедурные моменты, механизмы и алгоритмы взаимодействия сегодня обсудили, и концептуально приняты всеми сторонами», — приводит РИА Новости слова Сорокина.
Ранее вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов сообщил, что кондиционная нефть уже 9 июня поступит на границу с Польшей, а 10 июня зайдёт на польскую территорию.