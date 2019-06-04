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Медведев утвердил план по реализации механизма «регуляторной гильотины» 

ТАСС + ещё 7 1 час назад
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил дорожную карту по реализации механизма "регуляторной гильотины", сообщается во вторник на сайте правительства. Планом, в частности, "предусматривается подготовка нового закона о контрольно-надзорной деятельности, новой структуры нормативного регулирования для каждой сферы общественных отношений или вида контроля, актуализация и систематизация обязательных требований, в том числе в отдельных сферах".
«Регуляторная гильотина» освободит бизнес от ухода в тень
План мероприятий разработан во исполнение поручения президента России по реализации послания Федеральному Собранию от 20 февраля 2019 года. Владимир Путин поручил правительству при участии ведущих деловых объединений предпринимателей обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих отмену с 1 января 2021 года всех нормативных правовых актов, устанавливающих требования, соблюдение которых подлежит проверке при осуществлении государственного контроля и надзора, и введение в действие новых норм, содержащих актуализированные требования, разработанные с учетом риск-ориентированного подхода и современного уровня технологического развития в соответствующих сферах.
Планом "предусматривается установление единого порядка и сроков разработки соответствующей нормативно-правовой базы". В частности, "планируется подготовка нового закона о контрольно-надзорной деятельности — федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", новой структуры нормативного регулирования для каждой сферы общественных отношений или вида контроля, актуализация и систематизация обязательных требований, в том числе в отдельных сферах".
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Комментарии34
Экономика , Видео , Дмитрий Медведев , Владимир Путин
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