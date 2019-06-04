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Кудрин надеется на освобождение Майкла Калви из-под домашнего ареста 

ТАСС 2 часа назад
Фото: пресс-служба правительства РФ/ТАСС
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил надежду на освобождение из-под домашнего ареста основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, проходящего по делу о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный".
В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Кремль хотел бы, чтобы Калви принял участие в предстоящем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), однако ситуация пока складывается иначе. Он назвал американского инвестора "благонадежным бизнесменом" и "приверженцем российского рынка".
"При признании репутации Майкла Калви содержание под арестом выглядит странным. Надеюсь на освобождение из-под стражи на период следствия", — написал Кудрин во вторник в Twitter.
Ранее адвокаты Калви обратились в Следственный комитет с ходатайством разрешить их клиенту принять участие в ПМЭФ.
Калви был арестован 16 февраля, 11 апреля его отпустили под домашний арест. По данным следствия, Калви с сообщниками организовал схему, по которой подконтрольное им "Первое коллекторское агентство" (ПКБ) в счет долга на 2,5 млрд рублей перед "Восточным" уступило банку 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG). Перед сделкой бумаги IFTG оценивались в 3 млрд рублей, следствие же дало другую оценку — 600 тыс. рублей (по экспертизе кипрской компании).
Показания на Калви дал миноритарный акционер Шерзод Юсупов, акционер Артем Аветисян и заместитель председателя правления "Восточного" Константин Рогов. Калви все обвинения в свой адрес отверг, обвинив Юсупова и Аветисяна в ложном доносе, вызванном "корпоративным конфликтом" в банке.
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Экономика , Константин Рогов , Дмитрий Песков , Алексей Кудрин , Майкл Калви , Артем Аветисян , Счетная палата , СКР
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