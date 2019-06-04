Помощник раскрыл темы выступлений Путина на ПМЭФ

Президент Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском экономическом форуме будет говорить о задачах по повышению благосостояния граждан, а также об оптимизации системы управления. ПМЭФ стартует 6 июня.

«Наиболее подробно остановится на масштабных целях и задачах, которые на сегодняшний день стоят перед Россией по обеспечению роста экономики страны, повышению доходов и благосостояния граждан», — цитирует помощника президента Юрия Ушакова РИА «Новости».

По словам Ушакова, Путин будет говорить об актуальных программах и стратегиях, направленное на промышленное и технологическое развитие страны.

Кроме того, помощник президента анонсировал, что российский лидер выскажется о текущей ситуации в мировой экономике и политике. В том числе сформулирует некоторые идеи по глобальному управлению, построенному на принципах равенства и взаимоуважения.