Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.92
$
65.14
73.30
73.49
Прогноз
10.06 – 17.06
$
65.29
72.27
Индексы и котировки Brent
61.57
+0.11 Золото
1332.69
–0.06 РТС
1308.50
+0.01
Динамика валют
EUR / USD
05.06
1.1282
+0.0121
21.05
1.1161
02.06
22.05
10.05

Помощник раскрыл темы выступлений Путина на ПМЭФ 

360tv.ru + ещё 1 19 часов назад
Фото: РИА Новости
Президент Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском экономическом форуме будет говорить о задачах по повышению благосостояния граждан, а также об оптимизации системы управления. ПМЭФ стартует 6 июня.
«Наиболее подробно остановится на масштабных целях и задачах, которые на сегодняшний день стоят перед Россией по обеспечению роста экономики страны, повышению доходов и благосостояния граждан», — цитирует помощника президента Юрия Ушакова РИА «Новости».
По словам Ушакова, Путин будет говорить об актуальных программах и стратегиях, направленное на промышленное и технологическое развитие страны.
Кроме того, помощник президента анонсировал, что российский лидер выскажется о текущей ситуации в мировой экономике и политике. В том числе сформулирует некоторые идеи по глобальному управлению, построенному на принципах равенства и взаимоуважения.
В 2019 году ПМЭФ будет проходить с 6 по 8 июня. Известно, что в пленарной сессии примут участие первые лица Болгарии, Армении, Словакии и генсек ООН. Ожидается также выступление главы КНР Си Цзиньпина.
360tv.ru: последние новости
Всемирный банк ухудшил прогноз роста российской экономики Bloomberg: Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота Трамп заинтриговал Британию предложением «феноменальной» сделки
Комментарии
Экономика , ПМЭФ-2019 , Юрий Ушаков , Цзиньпин Си , Владимир Путин , ООН , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Всемирный банк не верит в Россию1
Союзник России взбунтовался из-за платы за газ13
«Такие миллиарды и такие идиоты». помощник Путина об утечке1
Рубль вновь упал к евро
Долговая яма: почему у Венесуэлы отобрали золото
Видео
03:31
В Грузии похвастались выгодой от российского угля
Компании
02:12
Регионы проигнорировали указ Путина по зарплатам
Личный счет
01:46
«ОПЕК, Россия тебе больше не друг»
Экономика Рынки
04:30
Месть за Huawei: Китай наносит США ответный удар
Компании
02:34
Россельхознадзор решил судьбу «подарков» из-за границы
Экономика
01:01
В Кремле высказались о падении доходов россиян
Личный счет
00:58
Чайка разгромил авиацию
Компании Статьи
01:00
Россиян утопят в наличности
Экономика Статьи
01:15
Все будет только хуже: Россия вползает в рецессию
Экономика Статьи
00:34
Китай отомстил США за Huawei
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение