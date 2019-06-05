В арсенале России может появиться кое-что поважнее нефти

Редкоземельные элементы, которые используются во многих высокотехнологичных сферах — от бытовой электроники до ядерных реакторов, могут стать новым оружием в торговой войне США и Китая. На долю КНР приходится 81% их мирового производства, и те же 80% занимают китайские поставки в американском импорте «редкоземов». Некоторые эксперты допускают, что Пекин способен сократить и даже перекрыть этот поток в качестве ответной меры на очередные пошлины, а Вашингтон, вполне вероятно, захочет минимизировать риски и задумается о диверсификации источников.

Кто выиграет в данной ситуации? Не исключено, что Россия. По данным Геологической службы США, здесь находится четверть мировых запасов редкоземельных элементов, по оценкам российских властей — половина. При этом доля страны в их мировом производстве составляет всего 2%. Но уже готовятся к запуску новые проекты, правда, случится это, судя по всему, не раньше 2023 года.

Почему «редкоземы»?

Не удивительно, что в поиске возможных ответных мер Китая на американский прессинг эксперты ухватились за тему редкоземельных элементов — она просто лежит на поверхности, отмечает руководитель аналитического департамента компании «Международный финансовый центр» Роман Блинов . Зависимость США от их поставок действительно высока, и недаром, вводя новые пошлины на китайскую продукцию, эту группу товаров Вашингтон очень тихо исключил.

В то же время, председатель КНР Си Цзиньпин именно в ходе визита на предприятие по производству редкоземельных металлов призвал китайский народ к новому «Красному походу Китая». Национальный комитет по развитию и реформам КНР, в свою очередь, сообщил, что Китай продолжит использовать большую часть своих редкоземельных ресурсов для собственного потребления, а «разумные потребности» других стран обеспечивать по мере возможности. И, наконец, Китай никогда не допустит, чтобы с помощью продуктов, изготовленных из китайских «редкоземов», США подавляли развитие КНР на мировой арене, заявило правительство страны.

«Естественно, все в мире решили, что запрет на поставки в США редкоземельных металлов и будет китайским ответом на внешнеторговые пошлины в отношении КНР», — констатирует эксперт.

Раньше многие страны отказывались добывать редкоземельные металлы из-за того, что этот процесс сопровождается загрязнением окружающей среды. И всем было удобно, что КНР добывает и обрабатывает сырье в достаточном количестве. Поэтому производства во многих странах были сведены к минимуму или вообще прекратились. Но в последнее время Китай старался не поставлять редкоземельные металлы в чистом виде, а только в качестве готовой продукции, напоминает директор департамента управления активами компании ERARIUM Group Денис Лисицын.

На самом деле Китай не является монополистом в производстве редкоземельных элементов. В России, Австралии, Малайзии, да и в самих США, в Калифорнии ведется добыча, и открываются новые производства по их переработке. И Китай уже начинает терять этот рынок, так как потребность в этих ресурсах в мире постоянно возрастает.

«Я не думаю, что прагматичные США будут так запросто отказываться от поставок редкоземельных металлов из Китая, но и будут искать альтернативные источники поставок, в том числе и из России, что в свою очередь может дать дополнительный стимул для развития данной отрасли», — предполагает эксперт.

Сомнительный вариант

Представляется практически невероятным, что США или Китай в ближайшие годы пойдут на столь отчаянный и разрушительный шаг для обеих стран, согласен с коллегой главный аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков . Производственные цепочки, как американских компаний, так и китайских, тесно взаимоувязаны, а, значит, проблемы для одной страны практически автоматически приведут к проблемам у другой, поясняет он.

«Однако в отдаленном будущем, через пять и более лет, США и Китай действительно могут снизить торговый оборот по редкоземельным товарам. К этому моменту США, при сохранении текущего экономического курса по возвращению производства в страну, смогут достаточно сильно его локализовать и за счет этого снизить свою зависимость от других стран. Кроме того в последние несколько лет, США, очень активно входит в проекты по разработке редкоземельных металлов по всему миру, пытаясь за счет этого снизить свою зависимость от импорта из Китая», — рассуждает эксперт.

Но даже если, гипотетически, Китай в течение этого года перестанет импортировать редкоземельные элементы в США, Россия никак не сможет стать полноценной заменой. И кардинально ситуация не изменится ни через год, ни через пять лет. Это примерно то же самое, как если Китай попытается заместить Россию на рынке энергоресурсов, замечает аналитик.

Запасы «редкоземов» в России действительно весьма существенные, но на текущий момент компаниям необходимы такие ресурсы с высоким уровнем переработки, а это очень высокотехнологичный процесс, который потребует долгосрочных и очень больших инвестиций в производство.

«Можно конечно представить, что редкоземельные металлы продают в виде не переработанного сырья, но его опять же, скорее всего, придется направлять на китайские предприятия для обработки, а это дополнительные издержки», — говорит Быков.

Работа на перспективу

Сейчас для России более актуальной задачей является полное замещение собственного импорта редкоземельных металлов и приобретение достаточного опыта и компетенции для дальнейшего наращивания объемов производства, считают эксперты. Потому что в долгосрочной перспективе, если конечно не случится революции в нано — молекулярных технологиях, редкоземельные металлы будут все более востребованы как в российской промышленности, так и на международном рынке. Главное не упустить окно возможностей и правильно вести мировую интеграцию с учётом государственных интересов страны.

«В недрах России вся таблица Менделеева, если я не ошибаюсь. Да, возможно, мы не сможем отвоевать у КНР существенную долю рынка, но заработать на стратегически важном для мировой экономики сырье и продуктах его переработки мы явно в состоянии», — подчеркивает Блинов.

В то же время эксперт напоминает, что пока Россия и США тоже находятся в полном политическом диссонансе, и санкции из Вашингтона то и дело витают над московским Кремлём.

Но в импорте редкоземельных элементов из России, помимо США, могут быть заинтересованы и другие страны. В первую очередь, государства, которые так или иначе связаны с высокотехнологичными производственными отраслями, особенно, если у них недостаточно своих запасов, и при этом им бы хотелось диверсифицировать поставки этого стратегически важного сырья. Это и страны Европы, и Азии, а также некоторые страны Ближнего Востока.