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Названы самые прозрачные министерства России 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Счетная палата опубликовала доклад об открытости 22 российских министерств и 50 федеральных служб. Только четыре из них можно назвать полностью открытыми.
Эксперты оценивали ведомства по трем основным направлениям: открытость информации, открытые данные и открытый диалог.
Наиболее прозрачными оказались Минфин, Минэнерго, МВД, Минприроды и Минкультуры. Отдельно отмечены Минкомсвязь, Роснедра и Роспатент, у которых можно запросить неопубликованные сведения.
В числе самых закрытых оказались Минобрнауки, Минпросвещения, Минобороны, Росгвардия, ФСБ и Управделами президента.
Эксперты назвали ситуацию в России «инерционной открытостью». Это означает, что формально госорганы публикуют несодержательные, запутанные и часто некорректные данные.
В докладе отдельно отмечается ситуация с госкорпорациями. Указывается, что они не отвечают требованиям открытости, хотя получают большие полномочия и федеральные субсидии.
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Экономика , ФСБ , Министерство обороны , Минкомсвязи РФ , Минкультуры , Роспатент , Счетная палата , МВД , Минэнерго , Минобрнауки , Минфин , Минприроды
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