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Новый прогноз: Всемирный банк не верит в Россию 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Всемирный банк заявил о рекордном росте экономики России в 2018 году — на 2,3%. Вместе с тем ВБ ухудшил свой прогноз по росту ВВП в 2019 году из-за повышения НДС, снижения объемов добычи нефти и других факторов. Российские эксперты также не ждут рекордов по росту экономики. При этом «перевыполнение плана» в 2019 году они объясняют лишь статистической иллюзией — основной прирост ВВП в прошлом году дали пересчитанные показатели по строительству.
Всемирный банк сообщил о рекордном росте российской экономики в прошлом году. Согласно докладу «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций», в 2018 году экономика России достигла максимума за шесть лет и ее рост составил 2,3%.
По мнению экспертов, это объясняется высокими мировыми ценами на нефть, ростом прибыли от экспорта, проведением ЧМ по футболу и осуществлением ряда крупных энергетических проектов.
При этом эксперты ВБ понизили апрельский прогноз по росту российской экономики с 1,4 до 1,2%.
Предыдущее снижение произошло весной. Тогда прогноз по росту ВВП России был снижен с 1,5 до 1,4%. Оценка Всемирного банка по темпам роста ВВП России на 2020–2012 годы осталась прежней (1,8%).
Среди факторов, которые не дают российской экономики расти, эксперты выделяют жесткую валютную политику, увеличение НДС в начале года, а также санкционные риски.
Кроме того, негативное влияние оказывают демографические проблемы.
«Ужесточение денежно-кредитной политики в сочетании с повышением налога на добавленную стоимость в начале 2019 года также способствуют ослаблению экономического роста в течение оставшейся части 2019 года», — говорится в докладе.
Повышение НДС снизило объем розничных продаж, при этом активность частных инвесторов остается низкой из-за «политической неопределенности», указано в докладе.
Кроме того, в 2019 году деловая активность в отраслях промышленности в России замедлилась. Это связано с тем, что страна начала выполнять свои обязательства по сокращению добычи нефти в рамках договоренностей ОПЕК+. Россия должна снизить суточную добычу на 228 тыс. баррелей.
Международный валютный фонд (МВФ) в апреле прогнозировал рост ВВП России на 2019 год в 1,6%, на 2020 год — в 1,7%.
Всемирный банк также снизил прогноз по росту мировой экономики по итогам 2019 года с 3 до 2,6%, а по итогам 2020 года до 2,7%. Основные причины — торговые конфликты и резкий спад в экономике ведущих стран мира.
При этом экономисты Bloomberg Economics ранее выразили мнение, что Россия не сможет удвоить ВВП к концу президентского срока Владимира Путина в 2024 году. По их прогнозу, экономика России будет расти не более чем на 2% в год.
Задачу удвоить ВВП к 2024 году ранее президент поставил перед правительством. Для реализации ее были, в частности, сформулированы национальные проекты, реализация которых обойдется в $396 млрд
Согласно указу «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» поставлены задачи достигнуть темпов экономического роста выше мировых и вернуть Россию в топ-5 крупнейших экономик мира.
В ноябре 2018 года Путин отмечал, что экономика страны адаптировалась к внешним шокам и создает условия для своего развития.
Последний раз серьезный рост экономика России показала в 2012 году 3%. После 2013 года Россия покинула пятерку крупнейших экономик мира. В 2015 году наша экономика и вовсе ушла в минус на 2,5%, в 2016-м смогла вырасти на 0,3%, в 2017-м — на 1,6%.
В 2018 году экономика России выросла на 2,3%. При этом эксперты тогда усомнились в данных официальной статистики, назвав их лишь «статистической иллюзией» — основной прирост дали пересчитанные показатели по строительству.
Напомним, Росстат пересчитал данные по строительству в январе. После этого ведомство объявило, что объем строительных работ вырос в 2018 году на 5,3%, тогда как предыдущая оценка за 11 месяцев составляла всего плюс 0,5%.
Главный вклад в этот пересмотр внесли, по версии Минэкономразвития, обновленные цифры по Ямало-Ненецкому АО. Позитивный пересмотр стройки позволил «раскачать» рост ВВП.
По словам главного аналитика Промсвязьбанка Дениса Попова, по весу в ВВП строительство — одна из крупнейших отраслей после торговли), обрабатывающей и добывающей промышленности, операций с недвижимостью, госуправлением и транспортом.
Директор аналитического департамента компании «Локо-инвест», экс-глава департамента макроэкономического прогнозирования Кирилл Тремасов, тогда назвал новые цифры по строительству «скандальными», а попытку Минэка объяснить прошлогодний строительный бум «крайне нелепой».
При этом уже в первом квартале этого года рост ВВП резко замедлился — до 0,5% после 2,7% в четвертом квартале 2018 года.
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Экономика , Статьи , Кирилл Тремасов , Владимир Путин , Росстат , Международный валютный фонд , Всемирный Банк , Bloomberg
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