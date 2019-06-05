Новый прогноз: Всемирный банк не верит в Россию

Всемирный банк заявил о рекордном росте экономики России в 2018 году — на 2,3%. Вместе с тем ВБ ухудшил свой прогноз по росту ВВП в 2019 году из-за повышения НДС, снижения объемов добычи нефти и других факторов. Российские эксперты также не ждут рекордов по росту экономики. При этом «перевыполнение плана» в 2019 году они объясняют лишь статистической иллюзией — основной прирост ВВП в прошлом году дали пересчитанные показатели по строительству.

Всемирный банк сообщил о рекордном росте российской экономики в прошлом году. Согласно докладу «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций», в 2018 году экономика России достигла максимума за шесть лет и ее рост составил 2,3%.

По мнению экспертов, это объясняется высокими мировыми ценами на нефть, ростом прибыли от экспорта, проведением ЧМ по футболу и осуществлением ряда крупных энергетических проектов.

При этом эксперты ВБ понизили апрельский прогноз по росту российской экономики с 1,4 до 1,2%.

Предыдущее снижение произошло весной. Тогда прогноз по росту ВВП России был снижен с 1,5 до 1,4%. Оценка Всемирного банка по темпам роста ВВП России на 2020–2012 годы осталась прежней (1,8%).

Среди факторов, которые не дают российской экономики расти, эксперты выделяют жесткую валютную политику, увеличение НДС в начале года, а также санкционные риски.

Кроме того, негативное влияние оказывают демографические проблемы.

«Ужесточение денежно-кредитной политики в сочетании с повышением налога на добавленную стоимость в начале 2019 года также способствуют ослаблению экономического роста в течение оставшейся части 2019 года», — говорится в докладе.

Повышение НДС снизило объем розничных продаж, при этом активность частных инвесторов остается низкой из-за «политической неопределенности», указано в докладе.

Кроме того, в 2019 году деловая активность в отраслях промышленности в России замедлилась. Это связано с тем, что страна начала выполнять свои обязательства по сокращению добычи нефти в рамках договоренностей ОПЕК+. Россия должна снизить суточную добычу на 228 тыс. баррелей.

Международный валютный фонд (МВФ) в апреле прогнозировал рост ВВП России на 2019 год в 1,6%, на 2020 год — в 1,7%.

Всемирный банк также снизил прогноз по росту мировой экономики по итогам 2019 года с 3 до 2,6%, а по итогам 2020 года до 2,7%. Основные причины — торговые конфликты и резкий спад в экономике ведущих стран мира.

При этом экономисты Bloomberg Economics ранее выразили мнение, что Россия не сможет удвоить ВВП к концу президентского срока Владимира Путина в 2024 году. По их прогнозу, экономика России будет расти не более чем на 2% в год.

Задачу удвоить ВВП к 2024 году ранее президент поставил перед правительством. Для реализации ее были, в частности, сформулированы национальные проекты, реализация которых обойдется в $396 млрд

Согласно указу «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» поставлены задачи достигнуть темпов экономического роста выше мировых и вернуть Россию в топ-5 крупнейших экономик мира.

В ноябре 2018 года Путин отмечал, что экономика страны адаптировалась к внешним шокам и создает условия для своего развития.

Последний раз серьезный рост экономика России показала в 2012 году 3%. После 2013 года Россия покинула пятерку крупнейших экономик мира. В 2015 году наша экономика и вовсе ушла в минус на 2,5%, в 2016-м смогла вырасти на 0,3%, в 2017-м — на 1,6%.

В 2018 году экономика России выросла на 2,3%. При этом эксперты тогда усомнились в данных официальной статистики, назвав их лишь «статистической иллюзией» — основной прирост дали пересчитанные показатели по строительству.

Напомним, Росстат пересчитал данные по строительству в январе. После этого ведомство объявило, что объем строительных работ вырос в 2018 году на 5,3%, тогда как предыдущая оценка за 11 месяцев составляла всего плюс 0,5%.

Главный вклад в этот пересмотр внесли, по версии Минэкономразвития, обновленные цифры по Ямало-Ненецкому АО. Позитивный пересмотр стройки позволил «раскачать» рост ВВП.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Дениса Попова, по весу в ВВП строительство — одна из крупнейших отраслей после торговли), обрабатывающей и добывающей промышленности, операций с недвижимостью, госуправлением и транспортом.

Директор аналитического департамента компании «Локо-инвест», экс-глава департамента макроэкономического прогнозирования Кирилл Тремасов , тогда назвал новые цифры по строительству «скандальными», а попытку Минэка объяснить прошлогодний строительный бум «крайне нелепой».

При этом уже в первом квартале этого года рост ВВП резко замедлился — до 0,5% после 2,7% в четвертом квартале 2018 года.