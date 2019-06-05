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Медведев назвал условие для продления соглашения с Украиной о транзите газа 

РИА Новости + ещё 5 2 часа назад
Москва готова продлить договор с Киевом по транзиту газа при условии благоприятных коммерческих отношений, заявил премьер Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам российско-словацких переговоров.
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Дмитрий Медведев:

"Это сотрудничество должно быть прагматичным. <…> Оно должно быть взаимовыгодным, там должны быть приемлемые тарифы. И, конечно, это сотрудничество должно развиваться, если для этого сложится необходимый фон".
Кроме того, как подчеркнул Медведев, Россия надеется, что у нового украинского руководства "прагматичность возобладает над политическими спекуляциями".
Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце этого года. По словам коммерческого директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, в случае прекращения договора Украина потеряет примерно четыре процента от ВВП.
Вопрос о новом соглашении обсуждается на трехсторонних встречах России, Украины и Еврокомиссии, последняя состоялась в Брюсселе в январе. В конце мая вице-президент ЕК Марош Шефчович призвал Киев как можно скорее возобновить переговоры по транзиту газа. Однако дата встречи пока не назначена.
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Комментарии45
Экономика , Видео , Дмитрий Медведев , Марош Шефчович , Еврокомиссия
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