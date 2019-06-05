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Владимир Путин и Си Цзиньпин договорились о нацвалютах и сотрудничестве 

News.ru + ещё 6 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Россия и Китай будут развивать использование национальных валют в двусторонней торговле. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с главой КНР Си Цзиньпином.
По его словам, было заключено соглашение о расширении использования рублей и юаней. Помимо этого, удалось договориться о принципах обеспечения бесперебойного банковского обслуживания сделок в условиях нестабильности на глобальных рынках.
Глава государства также подчеркнул, что в ходе переговоров стороны обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества. Он назвал хорошими темпы взаимодействия в энергетике: заявил о лидерстве России по поставкам в Китай нефти, обратил внимание на наращивание взаимодействия в области сжиженного природного газа, рассказал о реализации договоренностей в сфере мирного атома.
Владимир Путин напомнил о планах реализации российско-китайских проектов в авиа— и вертолётостроении, в освоении космоса, в сфере биотехнологий и фармацевтике, а также в других наукоемких отраслях.
Помимо этого, по его словам, говорили и о общемировой повестке.
Предметно рассмотрели актуальные международные проблемы, уделяя при этом самое пристальное внимание российско-китайскому взаимодействию в тех сферах, которые представляют для нас действительно глубокие, взаимные интересы, — цитирует Путина ТАСС.
Он заверил, что Россия и Китай сохраняют приверженность полному осуществлению совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Глава государства добавил, что подтверждено и намерение наращивать взаимодействие России и Китая в рамках ООН, ШОС, БРИКС, G20, АТЭС и других международных площадок.
Перед официальным визитом, как писал News.ru, Си Цзиньпин заявил, что считает президента России Владимира Путина своим самым близким и надёжным другом. Он заверил, что ему «очень дорога глубокая дружба» с зарубежным коллегой.
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Экономика , Цзиньпин Си , Владимир Путин , АТЭС , ООН , ШОС , БРИКС , ИТАР-ТАСС
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