Владимир Путин и Си Цзиньпин договорились о нацвалютах и сотрудничестве

Россия и Китай будут развивать использование национальных валют в двусторонней торговле. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с главой КНР Си Цзиньпином

По его словам, было заключено соглашение о расширении использования рублей и юаней. Помимо этого, удалось договориться о принципах обеспечения бесперебойного банковского обслуживания сделок в условиях нестабильности на глобальных рынках.

Глава государства также подчеркнул, что в ходе переговоров стороны обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества. Он назвал хорошими темпы взаимодействия в энергетике: заявил о лидерстве России по поставкам в Китай нефти, обратил внимание на наращивание взаимодействия в области сжиженного природного газа, рассказал о реализации договоренностей в сфере мирного атома.

Владимир Путин напомнил о планах реализации российско-китайских проектов в авиа— и вертолётостроении, в освоении космоса, в сфере биотехнологий и фармацевтике, а также в других наукоемких отраслях.

Помимо этого, по его словам, говорили и о общемировой повестке.

Предметно рассмотрели актуальные международные проблемы, уделяя при этом самое пристальное внимание российско-китайскому взаимодействию в тех сферах, которые представляют для нас действительно глубокие, взаимные интересы, — цитирует Путина ТАСС.

ШОС, Он заверил, что Россия и Китай сохраняют приверженность полному осуществлению совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Глава государства добавил, что подтверждено и намерение наращивать взаимодействие России и Китая в рамках ООН БРИКС , G20, АТЭС и других международных площадок.

Перед официальным визитом, как писал News.ru, Си Цзиньпин заявил, что считает президента России Владимира Путина своим самым близким и надёжным другом. Он заверил, что ему «очень дорога глубокая дружба» с зарубежным коллегой.